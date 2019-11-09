苹果iPhone在华很流行，但不少赚钱的服务业务没落地

据国外媒体报道，随着iPhone销售放缓，苹果正寻求大力发展服务业务。在中国，虽然iPhone颇受欢迎，但苹果最新的、利润丰厚的一些服务没有进入当地，这对于其服务业务而言是一大隐忧。





资深苹果分析师吉恩·蒙斯特(Gene Munster)指出，“在该市场，服务行业正遭遇逆风，目前还不清楚苹果可以提供哪些服务。广泛来看，这指出了美国公司如何在中国运营的问题。在很长一段时间内，这可能仍将是对苹果服务业务不利的一个因素。”

虽然iMessage等iPhone标配服务在中国可以使用，但多项帮助苹果从设备中获得经常性收入的付费服务还没在中国推出。

在投资者看来，这是一个隐忧，因为苹果依赖服务来驱动未来的业绩。如果该公司不能在一个庞大的互联网市场上销售这些产品，它将更难保持增长。Wedbush Securities分析师丹·艾夫斯(Dan Ives)说，苹果约10%的服务收入来自中国，该国在iPhone销售额中的占比则达到18%左右。“苹果服务业务缺失的一块拼图是中国。”

较旧的服务，如App Store应用商店、Apple Pay、Apple Music和iCloud，在中国都可以使用。

其他的苹果应用程序在该国也可以访问，但有时会缺乏其他国家有提供的功能，比如苹果播客应用。

2015财年，得益于iPhone销售火爆，大中华区创造了590亿美元的收入，成为苹果的第二大市场。但近年来，iPhone的销售有所放缓，该公司将部分焦点转向了服务业务。那是一项年规模460亿美元的业务，苹果预计它将成为公司未来增长的主要来源，到2020年它的营收将超过500亿美元。因此，由于部分服务产品无法使用，苹果在中国面临着更多的风险。

不过，在上周的第四财季电话会议上，库克乐观表示，苹果在中国的服务业务以“两位数”的速度增长。

一些分析师也对苹果服务在中国的长期前景持乐观态度。“在某种程度上，推动苹果服务业务的将会是经济力量，这对苹果和其他目前被限制进入中国的公司来说将是一个重大利好。”Tigress Financial Partners首席投资官伊万·费塞思(Ivan Feinseth)说道。

他补充说，苹果的应用商店和其他服务有着很大的潜力，虽然中国消费者无法使用部分服务，但该公司还是有能力保持增长。

有分析师认为，要想在中国保持增长，苹果要么需要在中国推出更多的服务，要么寻找iPhone以外的下一个硬件爆品。

“苹果在硬件方面仍有机会，尤其是未来的iPhone机型、AirPods、Apple Watch和其他的可穿戴设备。”蒙斯特说。