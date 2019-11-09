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华为Mate30 RS保时捷设计明日正式开售：12999元起

2019-11-9 11:14:30来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家11月9日消息 华为早前正式发布了新款Mate 30系列手机，与此同时还再度联合保时捷设计带来了一款Mate 30 RS保时捷设计手机。这款手机将于明天上午10:08正式开售，售价12999元。

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外观方面，华为Mate 30 RS保时捷设计背部采用大面积奢华真皮包裹，中间由玻璃材质构成。正面采用一块6.53英寸FHD+ OLED屏幕，分辨率为2400x1176，支持DCI-P3 HDR广色域显示，支持IP68级防尘抗水，采用超曲面OLED环幕屏，提供玄黑和瑞红两种配色。

配置方面，华为Mate 30 RS保时捷设计搭载全新一代7nm制程麒麟990 5G处理器，支持5G双模SA/NSA，5G/4G智能双卡。创新姿态感应器，配合微核NPU，实现AI隔空操控，上下挥手滑动浏览页面，凌空一抓即可截取屏幕。内置4500mAh容量电池，配备AI智能节电技术，支持40W有线超级快充，27W无线超级快充。

相机方面，华为Mate 30 RS保时捷设计后置4000万像素电影摄像头（超广角，f/1.8光圈）+4000万像素超感光摄像头(广角，f/1.6光圈，支持OIS)+800万像素长焦摄像头（f/2.4光圈，支持OIS）+3D深感摄像头，支持自动对焦，同时后置双LED闪光灯；前置摄像头3200万像素，f/2.0光圈，支持固定焦距。

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