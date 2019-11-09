谷歌官方教程：从 Java 迁移到 Kotlin

5 月份的 Google I/O 上，谷歌宣布 Kotlin-first，Kotlin 开始成为 Android 开发者的首选语言，接着谷歌针对 Kotlin 的相关建设不断。

本文简介了谷歌推出的 Kotlin 迁移指南相关内容。

开始从 Java 迁移到 Kotlin

谷歌建议“由点及面”进行迁移，包括人与代码两个层面:

人的层面，团队内部推举出一位 Kotlin “推广大使”，他需要做到：

了解 Kotlin 并成为专家

制定 Kotlin 开发流程

参与代码审核，确保 Kotlin 开发流程得到顺利贯彻

组建公司/团队内部的学习小组

主动收集内部的问题并与开发者社区反馈探讨

而代码层面，需要做到：

先使用 Kotlin 编写测试（此时项目依然在使用 Java）

使用 Kotlin 编写新代码

将现有代码更新为 Kotlin 代码

在将现有代码更新为 Kotlin 代码时，可以直接使用 Android Studio 提供的 Java 转 Kotlin 工具，只需要在菜单中选择 “Code → Convert Java File to Kotlin File” 即可：

△ Java 转 Kotlin 工具

另外，Kotlin 的迁移工作没必要一蹴而就，开发者可以按照自己的进度来逐步进行迁移。一个项目中可以同时包含 .java 和 .kt 文件，但同一个文件中不可以既有 Java 也有 Kotlin，开发者也可以在 Kotlin 代码中使用任何 Java 库。

△ Android Studio 的 Lint 检查中也可以打开 Kotlin 互操作检查

在 Kotlin 中调用 Java 时，有几点需要注意：

将代码标记为 @Nullable 和 @NotNull

使用属性前缀(getName(), setName(), isActive())

避免使用 Kotlin 中的保留关键字（when、is 等）

更详细的 Kotlin 互操作指南可以查看 Android 开发者网站：

https://developer.android.google.cn/kotlin/interop