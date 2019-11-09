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Android延迟Gmail消息通知，可能只是为了省电

2019-11-9 13:26:01来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家11月9日消息 据Android Authority消息，推送通知是我们智能手机的重要组成部分。没有这些推送，我们可能会错过重要的信息或最新的消息。不过谷歌Gmail在Android上的消息推送却存在延迟问题，对需要处理邮件的用户来说，这并不是一件值得开心的事。

Reddit用户对此现象进行了分析并专门发帖探讨了此事。这位 Redditor在手机日志中搜索了一下，想找出为什么不能立即看到Gmail消息推送通知的原因。他们的研究似乎表明，Android系统“看到”Gmail消息的到来，但却不会发出通知。

有人指出，这个问题的始作俑者可能是“Doze”，“Doze”是Android 6.0 Marshmallow中引入的一项省电功能，可以减缓或者禁用Android中的某些功能，以防止电池消耗过多。

Android Authority表示目前不能百分百确定就是“Doze”的问题，但“Doze”似乎可以阻止Android系统发送Gmail的即时推送通知，直到被其他事件触发机制从而推送被“暂时拦下”的消息，这一事件可能就是用户点亮屏幕。

目前Android Authority已经联系谷歌了解情况，如有结果后续将会公布。

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关键词：Android推送

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