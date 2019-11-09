小米可折叠手机专利曝光：5个弹出式摄像头

IT之家11月9日消息 据tigermobiles消息，小米可折叠手机专利现身中国国家知识产权局。小米可折叠专利公告于2019年11月8日，专利显示，小米可折叠手机配有5个弹出式摄像头，专利显示的折叠方式是外折叠，不过这5颗摄像头位于机身的左侧屏幕，当使用左侧屏幕时这些摄像头是前置摄像头，当使用右侧屏幕时这些摄像头又是后置摄像头。另外，专利图看上去有点类似可展开的小米MIX Alpha，摄像头排列也由竖列转为弹出式。