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小米可折叠手机专利曝光：5个弹出式摄像头

2019-11-9 14:31:42来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家11月9日消息 据tigermobiles消息，小米可折叠手机专利现身中国国家知识产权局。小米可折叠专利公告于2019年11月8日，专利显示，小米可折叠手机配有5个弹出式摄像头，专利显示的折叠方式是外折叠，不过这5颗摄像头位于机身的左侧屏幕，当使用左侧屏幕时这些摄像头是前置摄像头，当使用右侧屏幕时这些摄像头又是后置摄像头。另外，专利图看上去有点类似可展开的小米MIX Alpha，摄像头排列也由竖列转为弹出式。

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关键词：小米MIX Alpha可折叠手机

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