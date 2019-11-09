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刷了Windows 10 ARM 20H1的Lumia手机将再次支持蜂窝网络

2019-11-9 15:20:34来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家11月9日消息 微软计划在今年12月份终止对Windows 10 Mobile的支持，大多数应用程序将在2020年停止支持。由于社区在不断维护Lumia 950和Lumia 950 XL的Windows 10 ARM项目，关于Windows 10手机的梦想还在继续。

适用于Lumia手机的Windows 10 ARM现在几乎完美使用，包括支持WiFi、传感器和蓝牙。Windows 10 ARM还支持蜂窝数据和呼叫，但该功能始终仅限于Windows 10的旧版本。

今年六月，微软发布了没有蜂窝网络堆栈支持的Windows 10 20H1新预览版本，这意味着电话呼叫和蜂窝数据在装有Windows 10 20H1系统设备上将无法使用。

近期，开发者Gustave设法在运行完整版Windows 10 ARM的Lumia 950 XL上启用了对调制解调器支持，从而绕开了微软施加的限制。这可能意味着我们最终将获得运行Windows 10 20H1更新且支持蜂窝连接的Windows Phone手机。

“让调制解调器在运行Windows 10 20H1的Lumia 950 XL上完全初始化。但有一个缺点：操作系统似乎无法再与RIL通信，它不知晓调制解调器已连接，如果你使用此处所示的RMNET，并在连接的PC上使用蜂窝连接，它确实可以工作，”开发人员指出。

该电话还能够获取可用网络列表。

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关键词：Windows 10Lumia手机

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