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支付宝到账XX元！“支付宝到账”声音背后的故事

2019-11-9 17:49:03来源：IT之家作者：嗜橙责编：嗜橙评论：

IT之家11月9日消息 据梨视频报道，近日“支付宝到账XX元”的声优小姐姐讲述了关于支付宝到账声音的录制、如何来到阿里等故事。

“支付宝到账XX元”的声优小姐姐介绍称，我本名叫陈牧晴，我的阿里花名叫展妍，我就是大家熟知的那个，支付宝到账1亿元的那个展妍，我是支付宝的用户体验设计师，目前已经在阿里工作了快三年半了，我是台北人。

谈到支付宝到账声音的录制，展妍表示那个时候我是支付宝唯一的“台妹”设计师，同事就开玩笑的说我可以当支付宝的林志玲，他们觉得我平时说话声音也比较甜，就让我来录。

录制的时候，导播会专门看着我念的音波，有没有杂音，或者我的音调是不是维持在正常的区间之内。他们一开始也会觉得我是不是会有台湾腔，但是我那时候会每天看中央（电视台）的新闻，去学他们说话的速度，在正式录音的时候他们觉得，怎么有点像听到广播电台的那种声音。

展妍还表示，自从火了之后，一开始我的确有点不晓得该怎么办，以前会觉得每个人看到我，都是因为我是名人或者我是网红才认识我。可我现在就觉得是啊我就是名人，谢谢你愿意来认识我，谢谢你愿意来认出我；但同时我会让他知道，其实我的真正的职位是用户体验设计师。

关于如何来到阿里的，展妍称当初自己是硕士一年级，然后淘宝来台湾招实习生，那时候很明确我只申请大陆的公司实习，但他们没有来我们学校。我就自己通过各种方式找到负责面试的那位主管（的联系方式），自己写了一封信，等于是给自己争取了一次面试机会。

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关键词：支付宝

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