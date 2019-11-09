摩托罗拉系统与海能达诉讼案在美开庭：涉及数字对讲产品版权

据外媒Law 360报道，摩托罗拉系统公司（以下简称摩托罗拉）与海能达商业秘密案件已于美国当地时间11月7日在芝加哥地方法院开庭。摩托罗拉指控海能达窃取商业秘密，并侵犯其数字对讲产品（DMR）部分版权。摩托罗拉称如果没有此秘密信息作为研发基础，海能达是无法完成后续产品研发的。

面对摩托罗拉的指控，海能达律师Michael Allan表示，2008年聘用前摩托罗拉员工之前，海能达早已着手研发数字对讲机，并已完成75%的产品原型。按照既定进度，海能达可独立完成产品开发，与后来入职的工程师无任何关系。

海能达表示，对于摩托罗拉前员工私下行为并不知情。当时公司高层及研发工程师根本不知道他们使用的文件来源，因为公司研发使用的所有技术文件都带有海能达logo。

摩托罗拉声称海能达研发产品失败后，用60万股的承诺诱惑摩托罗拉前研发工程师加入。面对这一说法，海能达律师Michael Allan当庭表示“这绝对不是真的”。

摩托罗拉在涉嫌员工离职时没有立即起诉，此后也一直保持沉默，偏偏等到海能达在市场上成功推行了DMR标准后才提起知识产权索赔，如此操作是摩托罗拉故意行为，目的是为了获取更多赔偿金。

海能达律师Michael Allan在法庭上提到，当年除了海能达、摩托罗拉都在推广DMR数字集群通信标准之外，还有其他通信标准也在同步推广，但业内人士均无法判断最终哪种标准更胜一筹。

此案将会持续三周，双方律师将会在接下来的庭审中呈递证据。