内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

摩托罗拉系统与海能达诉讼案在美开庭：涉及数字对讲产品版权

2019-11-9 17:54:39来源：C114中国通信网作者：-责编：骑士评论：

据外媒Law 360报道，摩托罗拉系统公司（以下简称摩托罗拉）与海能达商业秘密案件已于美国当地时间11月7日在芝加哥地方法院开庭。摩托罗拉指控海能达窃取商业秘密，并侵犯其数字对讲产品（DMR）部分版权。摩托罗拉称如果没有此秘密信息作为研发基础，海能达是无法完成后续产品研发的。

面对摩托罗拉的指控，海能达律师Michael Allan表示，2008年聘用前摩托罗拉员工之前，海能达早已着手研发数字对讲机，并已完成75%的产品原型。按照既定进度，海能达可独立完成产品开发，与后来入职的工程师无任何关系。

海能达表示，对于摩托罗拉前员工私下行为并不知情。当时公司高层及研发工程师根本不知道他们使用的文件来源，因为公司研发使用的所有技术文件都带有海能达logo。

摩托罗拉声称海能达研发产品失败后，用60万股的承诺诱惑摩托罗拉前研发工程师加入。面对这一说法，海能达律师Michael Allan当庭表示“这绝对不是真的”。

摩托罗拉在涉嫌员工离职时没有立即起诉，此后也一直保持沉默，偏偏等到海能达在市场上成功推行了DMR标准后才提起知识产权索赔，如此操作是摩托罗拉故意行为，目的是为了获取更多赔偿金。

海能达律师Michael Allan在法庭上提到，当年除了海能达、摩托罗拉都在推广DMR数字集群通信标准之外，还有其他通信标准也在同步推广，但业内人士均无法判断最终哪种标准更胜一筹。

此案将会持续三周，双方律师将会在接下来的庭审中呈递证据。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：摩托罗拉对讲机

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有