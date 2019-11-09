加拿大公司推出“量子隐身”盾牌，神似哈利波特隐形斗篷

IT之家11月9日消息 近日，加拿大Hyperstealth公司开发的“量子隐形”盾牌的登上了热搜，这款盾牌通过折射盾牌后面的光线，实现隐身效果，报道还称研发项目已得到美国军方资金支持。

根据外媒CTVNEWS的报道，HyperStealth推出的盾牌正式名称为“量子隐身（Quantum Stealth）”，使用一种可以用来掩盖不同大小物体的光弯曲材料。

该公司在本月早些时候的一份新闻稿中称：“它可以隐藏一个人、一辆车、一艘船、宇宙飞船甚至是建筑物，另外它没有电源，像纸一样薄，而且便宜。”

在接受CTV新闻频道的采访时，HyperStealth公司的总裁兼首席执行官盖·克莱默表示这款盾牌使用的是常用的“透镜”材料，类似于3D书籍、DVD封面使用的材料，通过左右移动得到3D图像。

克莱默称，隐形技术从来没有打算供公众使用。自2011年以来，他一直在向加拿大、美国以及世界各地的军队展示这些材料，但没有引起他们的兴趣。为了不让它落入坏人之手，这家公司申请了专利保护。现在，该公司公开展示了这款产品，称“担心犯罪分子将来会利用它”。

克莱默还表示公布了演示视频后，他发现人们对它的兴趣有所增加，他表示:“现在有一些高层来联系我，让我提供这些材料。”