中国移动易芝玲：O-RAN白盒小站设备预期年底具备商用能力

11月9日消息 今天，开放无线网络测试与集成中心（OTIC）成立大会在中国移动国际信息港举行，三家运营商的领导和来自业界53家公司的130多名代表，共同举行揭牌仪式并见证了OTIC的成立。

在成立大会上，O-RAN TSC主席易芝玲博士在发言中简要介绍了O-RAN OTIC目前进展及整体规划。

易芝玲表示，O-RAN核心技术特征是无线系统设备切分为标准子系统组件分层独立研发，可支持有限推进硬件加速器、通用硬件平台和RRU子系统的硬件独立解耦采购。其中，易芝玲特别强调了O-RAN联盟在小基站领域内的进展。在产业链的共同努力下，已经初步构建开放小站产品新生态。

与传统固化的网络系统设备市场格局不同，O-RAN在小基站领域已经形成了包括传统形态集成商、云化形态集成商、硬件子系统供应商、软件子系统供应商和关键器件厂商等在内的新市场格局。其中，传统形态集成商包括京信、佰才邦、博威通、锐捷网络、赛特斯等；云化形态集成商包括联想、新华三等；硬件子系统供应商包括富士康、共进电子、上海剑桥、云达、芯通、浪潮等；软件子系统供应商：中科晶上、风河、ArrayComm、Radisys等；关键器件厂商则有英特尔、恩智浦、赛灵思、毕科奇、无极芯动、龙芯、海光等。

易芝玲预期，O-RAN白盒小站设备预期年底具备商用能力，可分批规划开展实验室测试与外出实验。其中，云化方案聚焦园区专网场景、非云化方案聚焦室内低成本组网。