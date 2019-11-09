小米圈铁四单元耳机上手，可以“变身无线”的有线耳机

对于很多忙碌的年轻人来说，利用闲暇时间听听音乐是一种不错的放松方式。这时候，选择一款综合表现不错的耳机产品，就显得比较重要了。

最近小米带来了一款小米圈铁四单元耳机，在强调声音表现之外，其还带来了多样化的使用模式，极客之选前不久也拿到了这款产品，下面一起来了解下。

小米圈铁四单元耳机采用了入耳式设计，由于耳机能够紧贴耳道，可以很好地阻隔外部噪音，从而带来更好的声音表现。当然，这样的结构也让它主体体积可以做到更小。

材质方面，小米圈铁四单元耳机的耳壳采用了氧化锆陶瓷材质，经过高温烧制以及诸多工艺处理之后，其有着非常不错的坚固性，这也同时使得声音失真更少，从另外一方面保证了听感。

除了以上我们提到的这些，氧化锆陶瓷材质的使用，对直观视觉效果上的提升也是显而易见的，尤其是在光线明亮的条件下，看起来很有质感。

从下图中也可以看到，小米在左右两个耳机内侧做了两个颜色不同的小圆点。当然，一定程度上它可以起到装饰效果，不过主要还是在更换线材时能够帮助你更好地进行接口配对。

小米圈铁四单元耳机采用了OFC无氧铜镀银线编织线材，有着不错的导电性。另外，其表面包裹有凯夫拉纤维，除了能够起到不错的保护效果，也很好地减轻了易打结的问题。

大多数同类产品一样，它的耳机控制器同样位于右耳机线中间靠上位置，你可以通过双击或者三击来切换歌曲。

值得一提的是，这次小米还为它配备了一个蓝牙5.0适配器，这也意味着，其不仅能够作为有线耳机来使用，通过蓝牙适配器，还可以变成无线耳机。

值得一提的是，它的这个蓝牙适配器不仅能够和小米圈铁四单元耳机适配，其它有线耳机也同样可以，这对于有多副有线耳机的用户来说，使用起来就比较方便了。

在小米圈铁四单元耳机上，其采用了MMCX接口设计，这也意味着它的线材是可以拆换的，包装内附带有2副3.5mm、1副Type-C镀银音频连接线，能够满足大部分人的正常使用需要。

哦对了，它所附赠的两根3.5mm耳机线长度是不一样的（一长一短），你可以根据自己的实际使用需要来自主选择。

声音部分，小米圈铁四单元耳机上采用了双动铁+双动圈单元设计，并且通过了Hi-Res Audio认证。与此同时，其适配器支持Sony LDAC蓝牙技术。

实际表现上，它的三频衔接比较自然，个人感觉中低频部分要更加出色一些，低频量足够的同时，也比较有弹性，声音非常耐听。

佩戴方面，这次小米圈铁四单元耳机提供了4套硅胶耳帽，2套慢回弹记忆棉耳帽以及1对耳挂，不仅能够支持入耳佩戴，也可以通过耳挂实现挂耳式佩戴。

总结来看，它在有着非常不错声音表现的基础上，通过蓝牙适配器，能够适应更多的使用场景。另外，可拆卸线材的设计，对于同时拥有多种不同类型播放器的朋友而言，也是比较友好的。

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