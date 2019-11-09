有英伟达和 Beats 加持，七年前这款HTC One X旗舰机不输iPhone 4S

杜比音效、DTS音效、Hi-Res Audio认证......近两年越来越多人开始在意手机音质，促使厂商提高手机声音表现，并给产品贴上各种标签。不过这种情况早在七年前就已经出现，那时如日中天的HTC带来了一款搭载Beats Audio音效的旗舰手机，综合素质甚至直逼Galaxy S3和iPhone 4S，即便在今天看也很特别，它就是本期主角HTC One X。

说到One系列，大家第一时间会想到的是大名鼎鼎的HTC One M7，不过其实在它出现之前，HTC就已经开始从机海战术转为精品路线，也许现在的你想象不到，HTC One X当时国内首发价格曾高达5688元，但作为旗舰产品依然吸引了很多人关注，它的设计、配置和系统即便在今天看也充满个性。

配置强大，设计不同寻常

和iPhone精致简洁的纸盒包装不同，HTC One X采用了类似饭盒的可回收材料，包装上可以看到中国移动定制机的字样，尽管移动定制版正式名称是HTC One XT，但除了定制元素和网络制式的区别外，它们在配置方面基本相同。

在HTC One X之前，HTC更擅长的是金属材料设计，但当2012年推出HTC One X后，人们发现这台手机一改之前的设计风格，转而采用既不同于iPhone金属+玻璃，也不同于三星Galaxy S3大塑料的一体式聚碳酸酯机身设计，Micro-USB充电接口放在了机身左侧，顶部则是3.5毫米耳机口以及开机唤醒键，右侧则是音量控制键。

说起聚碳酸酯，我们如今最容易想起的是诺基亚经典的Lumia系列，但其实HTC One X也十分具有代表性。拿在手上，它给人的感觉异常轻巧，一体式聚碳酸酯的流线型设计，将整体控制在130克，即便相比同时代的iPhone 4S也还轻了10克，再加上贴合手掌的弧面过度，摸起来有种类肤质感，这在今天却很难见到了。

在如今的大屏时代，即便6.5、6.8英寸的手机对一些人来说也许都不算大，但在2012年，采用4.7英寸Super LCD2屏幕的HTC One X在很多人看来都有点不好掌控。相比当时iPhone 4S正面3.5英寸的屏幕来说，它看起来的确不小，但通过两侧的弧面过度，这台大屏手机的视觉观感却很好。

作为一款旗舰机型，HTC One X最大亮点是采用NVIDIA Tegra 3处理器，这是全球第一颗四核处理器，外加1GB运存和16GB内存的豪华配置，为它的流畅体验打下了基础，同时这台手机也是首批搭载安卓4.0的机型之一，而且HTC也因此加入了Sense 4.0定制系统。

有趣好用，功能全面的系统

在Flyme和MIUI还未成熟之前，在EMUI、Color OS都还未诞生时，HTC Sense就已经名声在外，很多老用户最喜欢的是其不错的优化以及好用的设计。在Sense 4.0上，除了带来包括系统精简、流畅性提升等安卓4.0的诸多特性外，HTC还加入了很多自己独特的新元素。

比如更简洁的解锁页面，更丰富的桌面插件还有更酷炫的3D后台页面，这些都是当时其它安卓手机所没有的，尽管如今安卓系统越来越像iOS，但上手这个系统，你依然能感受到安卓的独特魅力，甚至当你调整音量时还会听到不同声音告诉你音量大小，这些小点子即便今天看都很有新意。

HTC One X在声音上的尝试不止于此，为了加强低音效果，还为手机加入了Beats Audio音效支持，实际体验也的确有所增强。实际上，在苹果2014年收购Beats之前，作为和Beats走的最近的品牌，HTC推出过多款支持Beats音效的手机，并且在发售之初，还提供了买豪华版送Beats耳机的营销方式，或许如今苹果每年开学季买电脑送Beats耳机的做法也和HTC有联系也说不定。

拍照方面，HTC One X也有不错的发挥。尽管发售后被一些人吐槽相机部分像「火山口」，「火疖子」，但其后置的800万像素镜头在日常拍照时有着稳定的发挥，支持HDR以及全景拍摄功能，也有慢动作和每秒4张连拍加持。

另外，HTC One X还为相机加入了丰富好玩的滤镜。在那个相机APP比拼滤镜的年代，这款手机自带的比如马赛克风格、复古风格等滤镜效果都很出色，有些拍出来还很有趣，再加上很简洁的相机操作界面，让这台手机在拍照综合素质和可玩性上都很不错。

不俗的配置，一流的设计，再加上Beat音效加持，都让HTC One X获得好评，但遗憾的是，当小米出现以及国内智能手机崛起，HTC错过潮水的方向渐渐失去优势，面对苹果、三星的高端夹击更是难以反击，属于它的时代结束了。尽管如此，每当拿起这台手机，你依然能感受到那种属于HTC的独特魅力，即便经历多年时间，它仍然是很多人最喜欢的智能手机之一。