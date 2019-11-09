中国电子竞技创新大赛现场体验，腾讯游戏存在感最强

11月对很多电竞游戏观众来说是一个日程排满的月份，英雄联盟S9即将决出年度冠军；DOTA有MDL成都特锦赛；CSGO连着IEM北京、亚洲邀请赛，极限之地总决赛；绝地求生的全球总决赛也已经于今天打响，就连彩虹六号围攻都也在今天启动职业联赛第十赛季的年度总决赛……那叫一个应接不暇。不过这些项目相对游戏人群来讲，都已经算近乎小众的PC游戏竞技，在手游大行其道的今天多少看起来硬核得过了些。

那如何把电竞的这种灼热气氛与普罗大众之间的距离缩短？工信部牵头，信息产业商会主办，烨侃科技执行的“第三届中国电子竞技创新大赛”（CIE）总决赛就在试图树立一个示范。

从4月起，为期半年的第三届CIE足迹已经遍及全国超过20个城市，最终来到上海U+时尚艺术中心，也得到了宝山区政府的全力支持，还有本地观众的热情——下午的《王者荣耀》、《英雄联盟》决赛，现场座无虚席。都是全民级别的游戏项目，更容易在群众中获得共鸣，明星战队的到场也能点燃观众们更大的激情迸发。

而在赛场之外，7个相连的互动体验区也是人头攒动。作为赛事项目发行运营方，腾讯拥有最强的存在感，一块占地面积巨大的《和平精英》主题区还原了游戏中的机场场景；中央的“跳一跳”小游戏挑战区切实在拉近大众休闲娱乐和精英电竞游戏的距离，竞技精神不论在何处，以何种形式进行的比赛，都是共通的。

而在腾讯电竞技术联盟区域，大家就能看到那些PC电竞领域里耳熟能详的硬件品牌——Intel展示它用于直播推流的超小型准系统NUC；NVIDIA的“帧能赢”在向观众们讲述最新GeForce RTX显卡如何给职业选手提供紧密无缝的流畅游戏画面体验；而雷蛇则拿出了自己旗下非常受玩家追捧的粉色系电竞硬件潮品，别说妹子，就连男玩家都有些目不转睛。联通则带着刚刚正式商用没多久的5G来凑了个热闹，毕竟也是未来的通信趋势，和游戏的融合也是极其合理的。

更有意思的一个展示区域是非遗文创体验区，在这里可以见到场馆所位于的高境镇的传统文化项目：布艺堆画和蔡氏剪纸。它们与电竞游戏元素的融合，也在向年轻人所熟悉的内容展示一个全新的欣赏角度，同样也能拉近传统和新锐的距离。我绝对这是一个非常有操作性的宣发手段，不论对传统非遗文化，还是对电竞文化，二者的融合能产生正面的双向传播。

CIE的这个“融合”主题贯穿整个活动叙事主线，通过“融合”让“电竞”概念扩展泛化，突破游戏和产品的固有印象，形成接地气的全民娱乐文化现象，这才是电竞行业和其他方面社会力量互利共赢，谋求各自所需发展空间的正确行进路线。