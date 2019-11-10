著名DJ Calvin Harris提前“偷跑”全新苹果Mac Pro

IT之家11月10日消息 著名DJ Calvin Harris近日在Instagram上发布了一条短视频，内容主要是新歌预览，但是值得注意的是在这段视频中出现了最新款苹果Mac Pro的身影。

从截图来看这台 Mac Pro没有安装轮子，整体外观和先前泄露的一致，苹果推出会在新品发售前提前向专业人士提供样机试用，因而这台Mac Pro出现在DJ的工作室里也在情理之中。

配置方面，新款Mac Pro提供开槽的Intel Xeon W CPU，用户可以选择8核、12核、16核、24核或28核的型号，每个型号都配有25MB到67MB的缓存，具体取决于处理器型号。

CPU拥有专属300W热架构设计，同时在6通道的内存架构中还提供12个RAM插槽，支持DDR4 ECC模块。最高支持1.5TB的RAM；同时Mac Pro也以全闪存、固态硬盘存储架构为特色。它的SSD是早期型号SSD模块的两倍，每个模块支持2TB容量，并支持Apple T2芯片加密后的总共4TB板载存储。新的SSD模块提供高达2.6GB/s的读写速度，除此之外Mac Pro还提供两个内部SATA连接器以支持传统硬盘。

新款Mac Pro还沿用了苹果基于40Gb/s雷电3接口的扩展功能，其顶部有两个内置的雷电3端口，在I/O卡上还有两个。此外还提供了两个传统的5Gb/s USB-A端口。除此之外Mac Pro还整合了标准的PCIe扩展插槽和苹果MPX模块，提供了比上代多一倍的插槽，而且它的插槽更强大、功能更多样。每个插槽提供PCI Express gen 3，共有64条PCI Express通道。MPX可为GPU等特别耗电的扩展卡提供高达500W的功率，足以让用户使用两个Vega II Duo显卡，获得惊人的56 teraflop图形性能和128GB显存。