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Jolla再出新：旗鱼移动操作系统Sailfish OS 3.2正式发布

2019-11-10 7:52:19来源：开源中国作者：afterer责编：微尘评论：

Sailfish OS 3.2（代号Torronsuo）已经发布，它引入了更新的硬件适配支持，允许Jolla的移动操作系统在 sony Xperia 10的操作系统上运行，引入用于显示控制(MCE)、设备启动和后台服务(Systemd)的SELinux策略。主要如下：

Calling Experience

此版本改进了呼叫体验。如果通话来电来自国外，则显示呼叫方的国家。还有改进通话结束的弹出，从全屏对话框重新设计为一个较少干扰和更轻重量的呼叫结束弹出。现在还可以通过设置，提醒对未接电话回电，或者通过长按来电者的名字进行回电。

Onboarding Experience

改进新用户引导体验。例如，改进pulley 菜单，使其更容易被发现。

Clock app

此版本还包括对时钟应用程序的更新，做了大量的增强和bug修复。你可以在 Settings > Apps > Clock中设置闹钟响声间隔。

And many more

• 改进电池

• Twitter在Sailfish浏览器中运行更顺畅

• 编辑WLAN/WiFi网络，现在提供了更多的企业EAP选项

• 修复了许多连接问题

详情请见发布说明：

https://blog.jolla.com/sailfish-os-update-torronsuo/

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关键词：SailfishJolla

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