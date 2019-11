Jolla再出新：旗鱼移动操作系统Sailfish OS 3.2正式发布

Sailfish OS 3.2(代号Torronsuo)已经发布,它引入了更新的硬件适配支持,允许Jolla的移动操作系统在 sony Xperia 10的操作系统上运行,引入用于显示控制(MCE)、设备启动和后台服务(Systemd)的SELinux策略。主要如下:

Calling Experience

此版本改进了呼叫体验。如果通话来电来自国外,则显示呼叫方的国家。还有改进通话结束的弹出,从全屏对话框重新设计为一个较少干扰和更轻重量的呼叫结束弹出。现在还可以通过设置,提醒对未接电话回电,或者通过长按来电者的名字进行回电。

Onboarding Experience

改进新用户引导体验。例如,改进pulley 菜单,使其更容易被发现。

Clock app

此版本还包括对时钟应用程序的更新,做了大量的增强和bug修复。你可以在 Settings > Apps > Clock中设置闹钟响声间隔。

And many more

• 改进电池

• Twitter在Sailfish浏览器中运行更顺畅

• 编辑WLAN/WiFi网络,现在提供了更多的企业EAP选项

• 修复了许多连接问题

详情请见发布说明:

https://blog.jolla.com/sailfish-os-update-torronsuo/