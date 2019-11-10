直击英特尔IEM北京站首秀

如果提到全球最大的电竞公司，也许很多人想不到是英特尔和职业电竞联盟ESL。他们创立了首个全球规模的电竞经营竞标赛，全称英特尔极限大师赛Intel Extreme Masters，也就是我们常说的IEM。就在帝都，第77届IEM，同时也是英特尔联赛体系内首届IEM比赛登陆北京，拉开8支世界顶尖CS:GO战队的对垒征程。

拥有着20年历史，经久不衰的CS:GO《反恐精英：全球攻势》时至今日仍然是最受关注的赛事之一，除了考验顶级CS:GO选手们的瞬间判断力、反应之外，比外本身也很讲究战术配合与策略。

同样，IEM举办历史同样达到了13年，并在10年前开始进驻中国，国内著名的电竞俱乐部都无一例外会给CS:GO创立战队，著名的Tyloo战队便是其中之一。

虽然中国战队止步于淘汰赛阶段，但IEM北京站作为今年内规模最大的比赛，最终4支挺进决赛的队伍Faze、Astralis、100T、Vitality的BO3对决仍然十分精彩，豪门之间的强强对决在比赛开始前的3个小时已经吸引提前购票的CS:GO粉丝们提前排队至百米开外。

职业电竞联盟ESL副总裁Michal Blicharz表示：“自IEM进入中国以来，中国的电竞社区已经成长为全球最专业的电竞社区之一。为庆祝十周年的历史性时刻，我们将颇负盛名的IEM锦标赛带到了中国首都北京，为中国的IEM之旅揭开新的篇章。”而本次IEM北京站的赛事，也标志着IEM在中国首次全面升级为独立赛事。

随着IEM在中国的独立赛事展开，也意味着英特尔在中国的电竞赛事推广策略开始升华。英特尔希望通过举办IEM这类大型赛事，提升扩大电竞的影响力，把游戏玩家与观众连接起来。同时为电竞行业提供硬核的技术与产品支持。最终携手产业合作伙伴，促成赛事推动产品更新，产品更新推动赛事文化的良性循环。

事实上在IEM在国内上升成独立赛事之前，英特尔已经在电竞领域展开了全面布局，通过针对性打造专业游戏PC，让职业选手、玩家、主播都能获得更专业的游戏装备，刚刚推出的酷睿i9-9900KS就是很好的例子。同时，酷睿i7则也作为英特尔IEM御用处理器。

据2019年GFK第二季度数据显示，搭载英特尔处理器的游戏笔记本电脑在中国游戏笔记本电脑市场份额占比99%，搭载英特尔处理器的DIY游戏台式电脑在中国游戏台式电脑市场份额占比84%。

在占据消费级市场大部分份额的前提下，英特尔仍然有着推进电子竞技发展的理由。目前电竞在全球范围内拥有20亿支持者，推动整个电竞生态产业走向规模化、规范化需要为其提供一流的游戏装备。这里英特尔邀请Acer成为IEM全球赞助商，为为高水准电竞对抗提供稳定的后盾，并联合天猫电竞以及双11黄金时段对相关电竞产品进行推广。

除此之外，英特尔还联合游戏开发商、运营商共同推进游戏体验。通过业内号召力打通中国与国外专业赛事通道，并构建多元化文化社群，提供年轻化沟通方式。

显然，英特尔已经跳出了单纯的芯片制造商的身份，以领导者的身份推动整个电竞行业的良性循环。在发展电竞赛事和文化的同时，英特尔旗下的游戏与电竞产品也得到了更广泛的认可。事实上，无论是专业赛事还是主流游戏配置，英特尔酷睿系列都是当下最理想的选择。而英特尔要做的是，在推进电竞文化良性循环的同时，不但升级和巩固自己在消费级市场的领先地位。无论从IEM还是酷睿系列产品销量来看，英特尔都做得很好。