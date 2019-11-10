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荣耀V30系列“Camera Matrix”商标曝光

2019-11-10 8:30:46来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家11月10日消息 荷兰科技博客LETSGODIGITAL消息显示，华为近日向欧盟知识产权局申请注册“Cine-Lens”和“Camera Matrix”商标，其中“Cine-Lens”（电影镜头）很明显说的就是华为Mate 30 Pro上所采用的电影级镜头，而另一个商标“Camera Matrix”则属于荣耀V30系列。

目前尚无更多有关“Camera Matrix”的信息，有消息称这个商标所指的应该是荣耀V30所采用的相机设计或技术。同时预计荣耀V30系列手机还将面向欧洲地区推出。

配置方面，作为荣耀旗下首款双模5G手机，荣耀V30系列预计将搭载麒麟990 5G芯片，支持SA/NSA 5G双模；据此前3C认证信息显示，荣耀V30系列将采用最高40W快速充电并将采用一块90Hz打孔全面屏设计，打孔位置在左上角，整体呈“药丸”状。

摄像头方面，荣耀V30相机配置为60MP主摄+16MP超广角镜头+2MP微距2.4cm镜头+ToF镜头；荣耀V30 Pro相机配置为60MP主摄+ 20MP超广角镜头+8MP远摄+ToF镜头。前置相机方面，两者均为32MP前置镜头；荣耀V30 Pro采用双前置摄像头，但另一枚摄像头的参数未知。

早前荣耀总裁赵明确认本月将推出荣耀V30系列并于昨日再度为新机预热，相信这款手机很快就会迎来官宣，敬请期待。

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