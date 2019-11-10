外媒：百度股价已足够便宜，但高速成长期已经过了

网易科技讯11月10日消息，据国外媒体报道，买百度的股票已经成为一种价值投资，但是它已经不再是增长股了。这家搜索巨头还没有从中国在线广告市场的新一轮激烈竞争中恢复过来，还需要向投资者证明自身的增长能力。

该公司在美国时间周三股市收盘后公布的季度财报显示，上个季度它的营业收入几乎比一年前相当。然而，这已足以好于分析师的悲观预期，因此其股价周四上涨了13%。

业绩超过市场预期的主要原因是成本削减：上个季度，百度的销售、一般和管理费用占总营收的17%，而一年前这一比例为20%。

百度的市值已经较去年的峰值减少了近三分之二，股价便宜，似乎有着不错的价值。该公司坐拥约110亿美元的净现金和短期投资，其中包括最近通过减持携程获得的10亿美元。剩余的12%的携程股份以及视频子公司爱奇艺57%的股份，合计价值95亿美元。这意味着百度核心的搜索业务价值仅为170亿美元，该业务仅上个季度就产生了约10亿美元的自由现金流。

对于投资者而言，百度面临的问题是它似乎难以取得增长。字节跳动入局以后，中国在线广告市场发生了巨大变化。该公司旗下的多款令人上瘾的应用程序——包括抖音，抖音海外版本TikTok，以及今日头条——广受欢迎，因而备受广告主青睐。百度上个季度核心的广告收入较上年同期下降了9%，连续第二个季度出现下滑。得益于爱奇艺的订阅量增长，百度的整体收入保持稳定，但该视频服务仍处于亏损状态。

百度的股价现在可能已经足够便宜了，不会进一步下跌了。不过，要想回到过去的好时光，该公司还需要向市场展示出它的增长潜力。