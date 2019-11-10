《绝地求生》拟加入战队系统：需5000BP，可容纳20名成员

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IT之家11月10日消息 据外媒报道，大热射击游戏《绝地求生》有望在未来更新中加入一个全新的战队系统且这个战队最多可容纳20名成员之多。
今日有数据挖掘者 他曾准确爆料过许多有关《绝地求生》的资料，同时它还带来了多张战队系统的截图。除此以外他还表示在《绝地求生》玩家可花费5000BP建立一个战队，而战队名称长度限制在2-15字符以内，标签在2-4字符以内，标语在30字符以内，描述在180字符以内，战队最多可容纳20名成员。
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