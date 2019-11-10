OPPO Reno2 Z评测：精准“刀法”下的潮流和高颜值拍照手机

今年9月10日，OPPO在上海正式发布了Reno2系列手机，这是Reno家族的第二款产品，售价2999元起，最大的一个卖点就是视频超级防抖，在Reno2系列手机发布之后，OPPO紧接着又带来了Reno2 Z机型。

10月21日，OPPO Reno2 Z正式发布，搭载联发科P90处理器，后置4800万夜拍四摄，配备8GB+128GB存储，售价2499元，比Reno2便宜了500元。

Reno2 Z和Reno2最大的不同是处理器，前者是联发科平台的P90，后者则是高通阵营的730G。

此前在IT之家的OPPO Reno2手机首发评测中，其主打的视频超级防抖给我们留下了极为深刻的印象，那么Reno2 Z又会给我们带来怎么样的体验呢？

第一部分：外观

OPPO Reno2 Z整体外观设计依然延续了在今年9月份发布的OPPO Reno2手机，包括标志性的无刘海全面屏、后置四摄等等，整体外观和Reno2基本保持了一致性，不仔细观察的话，你很难发现两款手机在设计上的差异。

不同的设计在于，Reno2保留了侧旋升降结构的前摄，而Reno2 Z则是类似OPPO K3一样的弹出式前摄。

另一处不同的地方，在OPPO Reno2 Z后壳上解决镜头刮花问题的O-Dot小圆点位于镜头的最上方，而其他的Reno手机的O-Dot小圆点都是位于摄像头的最下方位置。

OPPO Reno2 Z▲

OPPO Reno2▲

这些不同的设计点，如果你不仔细观察的话，很难发现。

在配色方面，OPPO Reno2 Z共拥有深海夜光、晨雾白、极夜星云三种配色，IT之家这里拿到的是深海夜光版本，这也是Reno2系列加入的全新设计的配色。

“颜如其名”，深海夜光配色整体呈现出的是一种深邃并且纯净的墨蓝色，它是一种无限接近于黑色的质感，但光线下摆动手机，仔细看后盖内部还有一条条蓝色的像丝绸一样的光线，像是大海深处遨游的鱼儿。

另一方面，OPPO Reno2 Z后壳有一长条状的中轴线的设计，所有的摄像头和OPPO标识全部在这条中轴线上，中轴线周围被一圈细丝高光包围，在墨蓝色的机身映衬下就像是深海中的幽蓝之光，实属设计上的点睛之笔，让整个手机变得灵动和活泼了起来。

这种设计让笔者想起了曾经的Lumia手机上的长条铭牌，方式不同，但方向都是一致的——让手机看起来不在沉闷，更有高级感。

第二部分：性能体验

OPPO Reno2 Z搭载的是今年上半年发布的Reno Z同款联发科HelioP90，联发科P90处理器主打AI技术，采用台积电12nm工艺打造，内置两颗主频2.2GHz的A75核心以及六颗2.0GHz的A55核心。GPU方面，联发科使用了IMG 9XM-HP8。

与Helio P60，Helio P70和三星中端Exynos 9610中使用的Mali-G72 MP3相比，官方称图形性能提升超过50%。HelioP90的整体性能和骁龙700系平台相当，GPU性能略低于骁龙710，但是P90主打的AI算力超过了骁龙855。

在AI性能提升的同时，Helio P90还大幅度提升了手机拍照影像素质，特别是暗光下的拍照表现。那么搭载P90的OPPO Reno2 Z的具体表现如何呢？按照惯例，IT之家先通过跑分软件测试了OPPO Reno2 Z的具体跑分性能。

在Geekbench4的跑分中，联发科P90单核心1877分，多核心跑了5984分，整体表现尚可，内存连续读取速度在500M/s以上，毫无疑问的是单通道UFS2.1闪存。

在游戏方面，我们这里选择了《狂野飙车9》，并且选择开启最高画质和默认画质，对比具体的帧率表现情况。

在最高画质下，OPPO Reno2 Z稳定在20帧上下，波动为4.03帧，考虑到《狂野飙车9》游戏本身非常吃配置，因此OPPO Reno2 Z的表现基本符合预期。开启默认画质之后，OPPO Reno2 Z的帧率能达到27帧，相比最高画质帧率提高了不少。

此外，在《王者荣耀》游戏中，默认画质下基本全程稳定在58帧+左右。

整体来看，联发科P90的性能表现中规中矩，对于普通消费者而言已经够用，当然，也要正视P90和目前旗舰处理器之间的性能差距，毕竟12nm的制程和核心在那摆着。

在充电和续航方面，OPPO Reno2 Z搭载的和Reno2一样的4000毫安时电池和VOOC 3.0闪充，一小时的游戏耗电18%（和平精英），充电30分钟可达到52%的电量，充满电只需要80分钟上下，表现基本令人满意。

第三部分：拍照

不知道大家是否还记得IT之家在今年6月份曾写过的一篇联发科P90的文章（详情：联发科P90真AI相机夜拍有多强大？我们去澳门拍了几组样张）。相比于其性能表现，联发科P90最大的亮点还是在于暗光下的AI夜拍表现上。

OPPO Reno2 Z后置了四颗摄像头，分别是4800万主摄+800万广角镜头（119度广角）+200万黑白风格镜头+200万人像风格镜头。前置摄像头为1600万像素，支持AI智慧美颜。

OPPO Reno2 Z的4800万主摄是大家熟悉的IMX586传感器，OPPO Reno、Reno10倍变焦版、Reno Z、Reno 2手机均采用了这枚主摄，因此OPPO打磨起来更是得心用手。

IMX586拥有1/2.0英寸传感器，f/1.7超大光圈，支持四合一像素聚合等等。

在白天样张下，IMX586的实力无须担心，配合OPPO一贯的“冷艳”风格调教，OPPO Reno2 Z的白天拍照表现基本和自家的旗舰相当。

这种“冷艳”的调教风格并不是像华为徕卡那种高饱和度、高对比度的观感效果，OPPO Reno2 Z更多的是偏向于还原真实，样张纯净，观感非常舒适。

凭借着f/1.7超大光圈，在使用主摄拍摄微距样张时，样张焦外被虚化得十分彻底，焦内的主体显得格外突出。

逆光样张（自动HDR）

即使是在逆光场景下，OPPO Reno2 Z仍有不错的表现，通过自动HDR，暗光和高光处都能保留不少细节。不过画面明显细节虽然更丰富了一些，但样张有了种过度锐化的感觉，特别是在树叶部分，有种失真的观感。

当然，OPPO Reno2 Z拍照最大的看点还是在夜拍表现上，在OPPO Reno2 Z中，OPPO同样加入了“极夜模式”，“极夜模式”只有当拍摄环境亮度小于5lux时才能自动触发，在拍照界面中会出现“极夜”二字。

通过对比不难发现，开启极夜模式之后，OPPO Reno2 Z的夜拍样张亮度明显提升了一大截，甚至有种将夜晚拍成傍晚的错觉，相应的，画面的纯净度也更高一层，不过仔细放大之后，样张会出现涂抹痕迹，细节略有丢失。

这组样张，几乎是在伸手不见五指的纯黑环境下拍摄的，OPPO Reno2 Z能拍出如此丰富的细节，确实有两把刷子。

需要注意一点的是，IT之家拿到的这台工程机，可能是固件还未及时更新的原因，部分夜拍样张中有翻车现象，成片率不是很高，希望后期系统更新能解决这个问题。

值得一提的是，OPPO Reno2 Z和Reno2一样，支持“视频超级防抖”功能，开启超级防抖后，画面有一定的裁剪，相应的也带来了更优秀的防抖表现。此外OPPO Reno2 Z还支持最高60fps高帧率录制，同时拍摄视频的时候还支持视频虚化和超广角录制功能，可见“视频拍摄”今后将成为OPPO的主发力点。

总结：

Reno系列的诞生，让我们看到了不一样的OPPO，OPPO Reno开启了OPPO的第二个十年，Reno的诞生也见证了OPPO近些年来在相机领域的技术资本累计和厚积薄发。

OPPO Reno2 Z的发布尽管是“悄无声息”的，但这并不能代表Reno2 Z不优秀。OPPO Reno2 Z有着自己专属的独特产品定位，更侧重影像技术，更倾向于高颜值的美学设计等等，如果你并不是一位重度的手游爱好者，反而喜欢拍拍照、做个视频vlog，不妨考虑一下OPPO Reno2 Z，喜欢手游的小伙伴们，显然Reno Ace是个更加的选择。

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