联想杨元庆谈财报：移动业务将考虑盈利性增长

联想集团董事长兼首席执行官杨元庆在谈及联想数据中心业务时表示，联想对数据中心业务的增长抱有很大的期待，因为现在数据中心业务不但在非云计算的业务领域里面获取了比市场更快的增长，在云计算的领域里面也在增加客户。

杨元庆认为，本季度联想营收和利润的增长速度相对前几个季度要低，主要是受到宏观经济环境的影响。对于核心的PC业务，杨元庆表达了充足的信心。而对于移动业务，联想将在恢复盈利的基础上面更多来考虑盈利性的增长。

联想集团高级副总裁兼数据中心业务集团中国区总裁童夫尧表示，联想在数据中心业务中更看重的是非超大规模数据中心业务的增长，联想在政府、教育、金融、能源、制造业等领域获得同比47%的收入增长。

此外，童夫尧透露，联想还首次披露了服务解决方案在营业额中的占比，达到18.9%。“这个数字对我们来说应该是非常大的进步了，但对于我来说还是不满意的，我希望未来在更短的时间内可以翻一倍，真正完成DCG在中国业务的数字化转型。”童夫尧透露。

联想集团今日公布截至2019年9月30日的第二财季业绩。本季度联想集团营收948亿人民币，实现连续9个季度同比增长，税前利润21.7亿人民币，同比增长达到45%。净利润实现14.2亿人民币，年同比增长达到20%。