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小米MIX Alpha最新上手图曝光

2019-11-10 19:36:13来源：IT之家作者：嗜橙责编：嗜橙评论：

IT之家11月10日消息 近日，Sudhanshu1414在推特上曝光了最新的小米MIX Alpha环绕屏手机；并表示，这是美丽的创新。

Sudhanshu1414展示的小米MIX Alpha环绕屏手机最新真机照还不能确认这款手机已经出现在国外（没有说明来源）。

据了解，此前小米国际副总裁、小米印度负责人Manu Kumar Jain（“蛮牛”）在社交网站上暗示小米MIX Alpha环绕屏手机将在印度展示，但没有说明日期等详细信息。

信息显示，小米MIX Alpha 5G概念手机采用环绕屏设计，取消了手机的听筒、前置摄像头、侧边按键，下巴和额头部分仅保留有2.15毫米空间，屏占比高达180.6%；这款手机的侧边部分可显示电池电量、系统相关信息、通知信息。

小米MIX Alpha 5G概念手机采用高通骁龙855 Plus芯片，支持5G双卡全网通，其内存为12GB，内部存储则是采用了UFS 3.0颗粒，存储空间为512GB，电池则是采用了4050mAh的纳米硅负极电池，支持40W有线闪充，同时还有1.0cc超大音腔。

小米MIX Alpha 5G概念手机搭载了三星1.08亿像素的超高清主摄像头，可直出12032×9024像素图片，直出原图大小可以达到40MB，还支持OIS四轴光学防抖等。

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关键词：小米MIX Alpha

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