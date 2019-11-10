朝鲜开发智能手机，支持指纹与人脸识别

IT之家11月10日消息 据澎湃新闻报道，随着智能手机在朝鲜的流行，朝鲜国产的智能手机功能越来越丰富。

近日朝鲜外宣媒体刊文介绍了国产智能手机“蓝天”，据悉称，该款手机处理速度快，支持三维人脸识别和指纹解锁等功能，还有同时支持指纹识别、人脸识别和无线充电的智能手机。

报道称，朝鲜内部对智能手机的需求日益增加，智能手机销售是朝鲜重要收入来源之一。据韩国IBK朝鲜经济研究中心去年12月估计，朝鲜入网人数大约600万人，有调查显示，62.9%的受访者在朝鲜使用过手机。