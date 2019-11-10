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双十一前夜，IT之家探营阿里园区

2019-11-10 23:15:34来源：IT之家作者：青豆责编：青豆评论：

一年一度的天猫双11全球狂欢节马上到了，IT之家再次受邀来到天猫双11主会场现场。IT之家小编前往阿里大本营参观了阿里园区并打卡阿里员工食堂。

此次到访的园区为阿里西溪园区，园区中充满了浓厚的双11气氛，今天的西溪园区可谓是彩旗招展、锣鼓喧天。整个园区灯火通明，今晚注定是阿里员工的不眠夜。

园区中随处可见天猫精灵、飞猪、淘公仔等玩偶，这个头顶11，造型呆萌的天猫11许愿池人气最旺，引得众人纷纷合影留念。在这里许愿可以11实现吗？小编许下了IT之家全体员工都抽中清空购物车大奖的愿望。

除了天猫精灵、飞猪、淘公仔等随处可见的玩偶，园区还有酷炫的灯光秀和定胜鼓表演。

富有节奏感的鼓声敲响了天猫双11前夜，福贴上书“今晚大麦”，今天天猫双11的最终成交量又会是多少呢？小伙伴们不妨猜猜看。

晚餐时间到了，阿里食堂为即将奋战双十一的员工准备了什么呢，小编来到了阿里员工食堂一探究竟。

这次我们来到的是5号楼麦金地餐厅，因距离访客中心很近，很多到访客人都会选择这个餐厅就餐，当然，小编在现场也看到了很多阿里员工前来就餐。

从小碗菜、麻辣烫到烤串，阿里食堂应有尽有，价格也十分良心。

猜猜小编这顿晚饭花了多少钱？


现在小编已经吃完晚饭来到天猫双11主会场现场。稍后IT会为大家带来更多的双11实时新闻。

你在购物车里添加了哪些爆款商品呢？大家不妨在评论区里踊跃互动。希望各位小伙伴在理性剁手之后，不要忘记来IT之家刷刷新闻。

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关键词：双11双十一天猫双十一

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