官方公布《英雄联盟》S9冠军FPX战队捧杯图

IT之家11月11日消息 北京时间今日晚间20点整开始的《英雄联盟》2019全球总决赛的最终决赛上，来自中国LPL赛区的FPX战队夺冠，这也是LPL赛区的第二个冠军。

比赛结束后，英雄联盟官方也正式宣布，2019全球总决赛FMVP为LPL赛区FPX战队打野Tian。目前英雄联盟官方也放出FPX战队捧杯图。一起来看一下：

最后，《英雄联盟》2020全球总决赛的决赛将在上海举行（S10），期待各大赛区的各大战队再次带来精彩的对决。