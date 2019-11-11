钱包失守，Steam双11特惠来了

双十一，一个注定让国人爱恨交加的节日。各位的购物车想必都已经准备就绪了，钱包也做好牺牲的准备了，但是先别着急，双十一要剁手的不止有电商，还有你的Steam。

Steam已经于今年开启双十一特惠，从北京时间11月11日00:00开始，到11月12日23:59结束，共持续48小时。

这是Steam第一次举行双十一特惠，应该会比较实在，毕竟双十一这天的电子平台消费力大家有目共睹，错过了可惜，当然要放出一大波好游戏折扣等着玩家来买买买了。事实上，不仅仅是平台，游戏厂商自己也已经开始双十一促销了，比如育碧和光荣特库摩，都已经提前开始了旗下游戏的双十一折扣活动。

▲《仁王：完整版》3.5折史低

这次双十一折扣也被视为V社越来越重视中国区的证明，随着今年8月份Steam中国版——蒸汽平台上线之后，未来此类中国特色的活动应该会陆续上线。

另外，Steam以往很少把促销活动时间连在一起，而这次双十一特惠启动后，中国玩家将迎来该平台超长促销期：双十一之后的不久，就是Steam秋季促销活动（11月27日- 12月4日），紧接着是圣诞促销活动（12月20日到次年1月4日），完了还有一波中国春节特惠，这样一来，除去刚刚上架和仍然处于预购期的游戏，绝大部分在商店能够找到的游戏都会打折，也有一些充值购买返虚拟道具类的活动。总而言之，不榨干玩家钱包G胖是不会死心的，各位准备好接招了吗？