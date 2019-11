IT之家11月11日消息 继最佳“带货王”比尔·盖茨推文发文间接推荐《The Better Angels of Our Nature》(《人性中的善良天使》)这本书之后,雷军也为小米产品“带货”,在知乎上发了问题让网友推荐自己喜欢的小米产品,还在知乎小蓝星推荐上搭建了自己的“雷军推荐好物榜”。榜单显示,小米电视5是雷军最推荐的小米产品,其次还有红米Note 7、小米9 Pro、小米移动电源3及小米CC9 Pro。

今日凌晨据小米官方消息,小米发布2019年“双11”最新战报出炉!2分钟小米天猫官方旗舰店支付金额超1亿。2点,全平台成交金额破27亿。1小时45分,小米电视全渠道销量破50万台,米家扫地机器人品类30分钟全平台成交金额超1亿元。