Instagram将在美国隐藏点赞数，已挑选部分用户测试

新浪科技讯北京时间11月11日早间消息，为了降低用户竞争压力，Facebook旗下照片分享应用Instagram准备在美国调整政策，将帖子中的“Like”（好评、点赞）统计数字隐藏起来，让用户看不到；目前Instagram已经挑选部分美国用户展开测试。

从4月开始，Instagram已经在部分地区隐藏Like统计数字，先从加拿大开始，然后扩散到日本、巴西。美国是Instagram最大的市场，用户数超过1.06亿。

在旧金山的会议上，Instagram负责人亚当·莫塞里（Adam Mosseri）宣布此消息，他随后接受采访时说：“我们只是想把Instagram内部的压力降低一点点，让竞争削弱一点点。我们的初衷是想减少焦虑和社会性比较，对于年轻人来说这点尤为重要。”

如果发帖者愿意，他们可以收到Likes统计数字，但是Instagram的其它人看不到。莫塞里说测试从下周开始，暂时只会影响部分Instagram用户。

在Instagram网站上，追随者、Like统计数字导致大家互相攀比，青少年和年轻人尤其如此。多年来，Instagram一直在努力，它通过@instagram账户宣传优秀楷模，希望大家重视创造力、艺术而不是自我表现。尽管如此，用户还是围着统计数字你争我斗，精神健康受到伤害，还滋生其它一些问题。例如，有些用户暗中付费，让机器人造假，抬高Likes、追随者统计数据。

一些Instagram名人也认为，没有Like用户可能会更健康。周三时，金·卡戴珊（Kim Kardashian）参加会议时说：“新举措的确有益。”卡戴珊在Instagram有1.51亿追随者，她发的帖子经常收到100多万个Like。卡戴珊还说Instagram已经与一些用户讨论此事，听取他们的意见，她很欣赏Instagram的做法。

近年来，手机沉迷、线上健康问题越来越严重，Instagram、Facebook、Twitter成为众矢之的。迫于压力，社交媒体公司将产品“健康”摆到重要位置。例如，Instagram推出一个功能，允许用户在某一天限制使用App的时间。苹果谷歌也为iPhone添加类似功能。Twitter已经推出测试版程序，将互动统计数据隐藏。