JavaScript 框架安全报告：jQuery 下载次数超过 1.2 亿次

尽管 JavaScript 库 jQuery 仍被使用，但它已不再像以前那样流行。根据开源安全平台 Snyk 统计，目前至少十分之六的网站受到 jQuery XSS 漏洞的影响，甚至用于扩展 jQuery 功能的 jQuery 库还引入了更多的安全问题。

Snyk 发布了 2019 年 JavaScript 框架的状态安全报告，该报告主要是对两个领先的 JavaScript 框架(Angular 和 React)进行安全审查，但同时还调查了其他三个前端 JavaScript 生态系统项目的安全漏洞：Vue.js、Bootstrap 和 jQuery 等。

报告显示，在过去 12 个月中，jQuery 的下载次数超过 1.2 亿次，相当于 Vue.js(4000 万次)和 Bootstrap(7900 万次)加起来的下载次数。在报告中，Vue.js 被发现漏洞有四个，但已全部修复；Bootstrap 包含七个跨站点脚本(XSS)漏洞，其中有三个是在 2019 年披露的，目前没有任何安全修复或升级途径来避免；而在 jQuery 中，迄今为止被跟踪影响到所有版本的六个漏洞，其中四个属于中等级别的跨站点脚本漏洞，一个属于中等级别的原型污染漏洞(Prototype Pollution)，另一个是低级别的拒绝服务漏洞。

Snyk 报告的结论是，如果你使用 jQuery 3.4.0 以下版本，则容易遭受攻击。

而根据 W3Techs 的数据，使用 jQuery v1.x 的网站占了 84%，这导致它们存在四个中等级别的 XSS 漏洞隐患，使用 jQuery 扩展库(其中 13 个已识别漏洞)会加剧这种情况。

在 Snyk 报告中，jquery.js 是一个恶意包，过去 12 个月中被下载了 5444 次，它的严重程度与其他两个开源社区模块的恶意版本一样高（ jquery-airload 322 次下载和 github-jquery-widget 232 次下载）。

报告还列出另外三个扩展库：jquery-mobile、jquery-file-upload 和 jquery-colorbox，虽然其中包含任意代码执行和跨站点脚本安全漏洞，且没有任何升级途径可修补这些漏洞，但它们还是在过去 12 个月中总共下载了 34 万次以上。

近年来有人认为 jQuery 不再流行，而根据报道目前它仍有高下载量，原因可能如下：