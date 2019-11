Apple Card信用卡被指性别歧视，苹果联合创始人：我证明

北京时间11日消息,苹果联合创始人史蒂夫·沃兹尼亚克(Steve Wozniak)周日接受采访时称,高盛与苹果合作发行的Apple Card在确定信用额度时涉嫌性别歧视,自己的妻子也成了被歧视对象,并呼吁政府加强监管。

沃兹尼亚克表示,Apple Card给他的信用额度是他的妻子的10倍,尽管他们共用银行和其他信用卡账户,而其他贷款人对他们一视同仁。

沃兹尼亚克是指出Apple Card这一问题的又一位知名人物,此前美国科技业企业家、Ruby on Rails创始人David Heinemeier Hansson率先在社交媒体上曝光了这一问题,称Apple Card给了他20倍于他妻子的信用额度。纽约金融服务管理局(New York department of Financial Services)随后宣布将对此展开调查。

沃兹尼亚克在采访中表示:“(Apple Card的)算法显然存在缺陷。很多人会说,‘我们热爱我们的技术,但我们不再能够控制’。我想情况就是这样。”

他还说:“这种不公平的行为使我深感不安,这违背了真理的原则。在这些公司如何设置这些东西并进行运作方面,我们没有透明度。我们的政府在监管问题上不够强硬。消费者只能由政府来代表,因为大公司只代表他们自己。”

在纽约监管机构宣布展开调查后,高盛发言人安德鲁·威廉姆斯(Andrew Williams)表示:“我们的信用决定是基于客户的信誉,而不是基于性别、种族、年龄、性取向或法律禁止的任何其他因素。”