Apple Card信用卡被指性别歧视，苹果联合创始人：我证明

北京时间11日消息，苹果联合创始人史蒂夫·沃兹尼亚克（Steve Wozniak）周日接受采访时称，高盛与苹果合作发行的Apple Card在确定信用额度时涉嫌性别歧视，自己的妻子也成了被歧视对象，并呼吁政府加强监管。

沃兹尼亚克表示，Apple Card给他的信用额度是他的妻子的10倍，尽管他们共用银行和其他信用卡账户，而其他贷款人对他们一视同仁。

沃兹尼亚克是指出Apple Card这一问题的又一位知名人物，此前美国科技业企业家、Ruby on Rails创始人David Heinemeier Hansson率先在社交媒体上曝光了这一问题，称Apple Card给了他20倍于他妻子的信用额度。纽约金融服务管理局（New York department of Financial Services）随后宣布将对此展开调查。

沃兹尼亚克在采访中表示：“（Apple Card的）算法显然存在缺陷。很多人会说，‘我们热爱我们的技术，但我们不再能够控制’。我想情况就是这样。”

他还说：“这种不公平的行为使我深感不安，这违背了真理的原则。在这些公司如何设置这些东西并进行运作方面，我们没有透明度。我们的政府在监管问题上不够强硬。消费者只能由政府来代表，因为大公司只代表他们自己。”

在纽约监管机构宣布展开调查后，高盛发言人安德鲁·威廉姆斯（Andrew Williams）表示：“我们的信用决定是基于客户的信誉，而不是基于性别、种族、年龄、性取向或法律禁止的任何其他因素。”