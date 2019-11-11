贾跃亭致信债权人：还债是责任，活着就有百万种可能

新浪科技获悉，贾跃亭致信百余名债权人，向债权人致歉的同时还首次承认了他是乐视生态失败的第一责任人，并表示今后将更紧密地与债权人联系，彻底解决债务问题。“彻底还债、恢复声誉、把FF做成实现梦想是我下一阶段人生中最重要的目标。”贾跃亭说：“活着是一种责任，活着就有百万种可能，活着你的故事就没有结束，就能还债、就能回国、就能把FF做成、就能实现梦想。“

对于过去两年来的感受，贾跃亭在信中披露，一些朋友包括债权人甚至都担心他自杀。贾跃亭表示，尽管曾走到悬崖边，但心中一直坚信FF能成功，能实现梦想。贾跃亭表示，他将在今后的几年内为全体债权人打工，同时也是为他热爱的梦想打工，希望债权人能给他这个机会，允许他用行动兑现今天的承诺。

在信中，贾跃亭邀请债权人能在美国洛杉矶当地时间11月25日到访FF洛杉矶总部并参加债权人大会，能够让他有机会向债权人当面致歉并就破产重组方案进行沟通交流。

“过去这几年的坚守和拯救是刻骨铭心的，隔海遥望北京但却咫尺天涯的日子更是无比煎熬。”贾跃亭说：“但有了尽责到底的希望，这让我感到很欣慰。尤其感恩众多债权人们的支持和信赖，是你们让我终于看到了回家的路。”

以下为贾跃亭给债权人的一封信全文：

还债回国和把FF做成是我时刻背负的重任

尊敬的各位债权人：

我是贾跃亭，乐视生态一夜崩塌的第一责任人，人们眼中的“老赖”。正是我所犯的三大致命错误造成乐视体系的失败，继而导致大家的债务无法及时偿还，我深感抱歉和愧疚，同时我也衷心感谢大家多年来的理解和支持，我会更紧密地与大家沟通，共同解决问题。

在美国两年多的时间里，我时刻不敢忘记所背负的两大重任：一个是还债回国，我竭尽全力通过多种方式陆续偿还了超过30多亿美元债务，待偿还债务约36亿美元，减去已冻结待处置国内资产及可转股的担保债务，债务净额约为20亿美元；另一个是把FF做成，我深知这是彻底还债的前提，巨大的压力让我丝毫不敢懈怠。几年来，在打造下一代智能互联网汽车以及全能汽车机器人的理念指引下，FF 91量产仅剩临门一脚，FF 81也完成了产品定型，产品技术变革性和领先性得到了行业内外的广泛认同，累计申请专利近1500件，去年更是成为全球估值最高的非上市汽车公司。

过去两年来，我一直和国内两家顶级律所以及债权人反复讨论，致力于通过把我个人所持的FF股权转让给还债信托的方式解决债务问题，但由于一些中美法律壁垒，以及极个别债权人置全体债权人利益于不顾，对我个人所持FF股权的恶意冻结和试图低价拍卖的行为，给还债信托的成立甚至FF的B轮股权融资造成了很大的负面影响。为了保护所有债权人的利益彻底还债，并加快FF股权融资进程，我主动选择申请个人破产重组，并将在法院禁令解除后把全部个人资产转入债权人信托。当前，FF的B轮股权融资虽然已经取得了不错的进展，但如果不能快速解决债务问题，将会对融资目标的达成产生重大不利影响。期待能与债权人委员会和全体债权人一起讨论我的破产重组提议，以尽快落实方案，彻底解决我的个人债务问题。

虽然在做完重组后我将一无所有，但这对各方来说也是唯一的且是最佳的方案。当然我也可以选择更容易的个人破产清算方案Chapter 7，我也可以合理合法的“赖账”，但后果就是债权人只能得到极少部分债务偿还甚至血本无归，我也会永远丢掉了对债权人尽责到底的承诺。所以当有人提出这个建议时，我毫不犹豫地拒绝了。

The hard way is my way。与彻底赖掉债务的破产清算相比，哪怕破产重组难度更大、责任更重，我也会毫不犹豫地选择它。对我而言，比起金钱上的回报，彻底还债、恢复声誉、把FF做成实现梦想才是我下一阶段人生中最重要的目标。尽管没有了FF股权，但我依然会全力以赴。

在我申请个人破产重组的消息传出后，很多朋友发来关心的信息，并让我说点什么，其实我屡次提笔，百感交集。二十年来，作为从山西贫穷落后的小山村走出的创业者，我经历了很多次的成功和失败，尤其是从创立互联网生态模式到乐视生态的瞬间崩塌，让我从人生的巅峰跌落到全世界欠债最多的“老赖”，人生的大起大落莫过如此。面对这样的至暗时刻，一些朋友包括债权人甚至担心我是最有可能自杀的人。

面对创业路上的灾难、面对梦想的破灭，到底应该做出哪种选择？对我而言，答案是，活着，就能继续梦想。尽管曾走到悬崖边，但我坚信，活着是一种责任，活着就有百万种可能，活着你的故事就没有结束，就能还债、就能回国、就能把FF做成、就能实现梦想。

现在汽车行业被一片唱衰的舆论所包围，尤其是新造车企业一片哀号，但特斯拉在全球范围内已经形成摧枯拉朽之势，证明了互联网智能电动车行业巨大的潜力，也验证了我们五年前率先作出的电动化、智能化、互联网和共享化的行业判断无比正确，现在恰恰是投资下一代汽车产业最好的机会。其实企业的成功与否取决于路径的选择，在互联网和AI领域有十几年技术积累的FF应变革百年汽车产业的使命而生，我们没有选择容易的、急功近利的跟随之路，而是选择艰难的、着眼未来的、但又是唯一能够实现变革的产品技术创新、商业模式创新和用户生态创新之路。尽管FF仍在面临严峻的资金困境，但我坚信只要坚持打造极限科技、完整生态、极致体验的产品和技术，就一定会赢得最终的成功，这也是FF的理想和使命。

随着FF全球合伙人机制的推出，以及近期一系列来自汽车、互联网、人工智能和消费电子行业的全球高端人才的加盟，我们又实现了顶层治理结构的创新性变革，FF进入了一个全新的上行发展阶段。与特拉斯只是马斯克一个人的舞台不同，FF通过合伙人机制打造共同创业的平台，让每个人成为共同创业者，这也会让FF焕发出无尽的战斗力，最终实现FF资产价值和债权人信托资产价值的最大化。

我诚挚邀请大家能够在11月25日到访FF参加债权人大会，我也能够有机会跟大家当面致歉，同时我也会和合伙人团队一起跟大家深度沟通FF的融资和IPO规划、短中长期战略规划及进展；并邀请大家参与FF 91试乘试驾，深度体验FF产品技术领先性，尤其是I.A.I系统的无缝体验。

虽然我将在今后的几年内为全体债权人打工，但同时也是为我热爱的梦想打工，我坚信这是最正确的选择。我会对债权人尽责到底，对FF尽责到底，我相信我们能成，希望所有债权人能给我这个机会，允许我用行动兑现今天的承诺。

过去这几年的坚守和拯救是刻骨铭心的，隔海遥望北京但却咫尺天涯的日子更是无比煎熬。尽管我已经放弃一切，变得一无所有，但是有了尽责到底的希望，这也让我感到很欣慰。尤其感恩众多债权人们的支持和信赖，是你们让我终于看到了回家的路。

2019年11月11日