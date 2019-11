贾跃亭致信债权人：还债是责任，活着就有百万种可能

新浪科技获悉,贾跃亭致信百余名债权人,向债权人致歉的同时还首次承认了他是乐视生态失败的第一责任人,并表示今后将更紧密地与债权人联系,彻底解决债务问题。“彻底还债、恢复声誉、把FF做成实现梦想是我下一阶段人生中最重要的目标。”贾跃亭说:“活着是一种责任,活着就有百万种可能,活着你的故事就没有结束,就能还债、就能回国、就能把FF做成、就能实现梦想。“

对于过去两年来的感受,贾跃亭在信中披露,一些朋友包括债权人甚至都担心他自杀。贾跃亭表示,尽管曾走到悬崖边,但心中一直坚信FF能成功,能实现梦想。贾跃亭表示,他将在今后的几年内为全体债权人打工,同时也是为他热爱的梦想打工,希望债权人能给他这个机会,允许他用行动兑现今天的承诺。

在信中,贾跃亭邀请债权人能在美国洛杉矶当地时间11月25日到访FF洛杉矶总部并参加债权人大会,能够让他有机会向债权人当面致歉并就破产重组方案进行沟通交流。

“过去这几年的坚守和拯救是刻骨铭心的,隔海遥望北京但却咫尺天涯的日子更是无比煎熬。”贾跃亭说:“但有了尽责到底的希望,这让我感到很欣慰。尤其感恩众多债权人们的支持和信赖,是你们让我终于看到了回家的路。”

以下为贾跃亭给债权人的一封信全文:

还债回国和把FF做成是我时刻背负的重任

尊敬的各位债权人:

我是贾跃亭,乐视生态一夜崩塌的第一责任人,人们眼中的“老赖”。正是我所犯的三大致命错误造成乐视体系的失败,继而导致大家的债务无法及时偿还,我深感抱歉和愧疚,同时我也衷心感谢大家多年来的理解和支持,我会更紧密地与大家沟通,共同解决问题。

在美国两年多的时间里,我时刻不敢忘记所背负的两大重任:一个是还债回国,我竭尽全力通过多种方式陆续偿还了超过30多亿美元债务,待偿还债务约36亿美元,减去已冻结待处置国内资产及可转股的担保债务,债务净额约为20亿美元;另一个是把FF做成,我深知这是彻底还债的前提,巨大的压力让我丝毫不敢懈怠。几年来,在打造下一代智能互联网汽车以及全能汽车机器人的理念指引下,FF 91量产仅剩临门一脚,FF 81也完成了产品定型,产品技术变革性和领先性得到了行业内外的广泛认同,累计申请专利近1500件,去年更是成为全球估值最高的非上市汽车公司。

过去两年来,我一直和国内两家顶级律所以及债权人反复讨论,致力于通过把我个人所持的FF股权转让给还债信托的方式解决债务问题,但由于一些中美法律壁垒,以及极个别债权人置全体债权人利益于不顾,对我个人所持FF股权的恶意冻结和试图低价拍卖的行为,给还债信托的成立甚至FF的B轮股权融资造成了很大的负面影响。为了保护所有债权人的利益彻底还债,并加快FF股权融资进程,我主动选择申请个人破产重组,并将在法院禁令解除后把全部个人资产转入债权人信托。当前,FF的B轮股权融资虽然已经取得了不错的进展,但如果不能快速解决债务问题,将会对融资目标的达成产生重大不利影响。期待能与债权人委员会和全体债权人一起讨论我的破产重组提议,以尽快落实方案,彻底解决我的个人债务问题。

虽然在做完重组后我将一无所有,但这对各方来说也是唯一的且是最佳的方案。当然我也可以选择更容易的个人破产清算方案Chapter 7,我也可以合理合法的“赖账”,但后果就是债权人只能得到极少部分债务偿还甚至血本无归,我也会永远丢掉了对债权人尽责到底的承诺。所以当有人提出这个建议时,我毫不犹豫地拒绝了。

The hard way is my way。与彻底赖掉债务的破产清算相比,哪怕破产重组难度更大、责任更重,我也会毫不犹豫地选择它。对我而言,比起金钱上的回报,彻底还债、恢复声誉、把FF做成实现梦想才是我下一阶段人生中最重要的目标。尽管没有了FF股权,但我依然会全力以赴。

在我申请个人破产重组的消息传出后,很多朋友发来关心的信息,并让我说点什么,其实我屡次提笔,百感交集。二十年来,作为从山西贫穷落后的小山村走出的创业者,我经历了很多次的成功和失败,尤其是从创立互联网生态模式到乐视生态的瞬间崩塌,让我从人生的巅峰跌落到全世界欠债最多的“老赖”,人生的大起大落莫过如此。面对这样的至暗时刻,一些朋友包括债权人甚至担心我是最有可能自杀的人。

面对创业路上的灾难、面对梦想的破灭,到底应该做出哪种选择?对我而言,答案是,活着,就能继续梦想。尽管曾走到悬崖边,但我坚信,活着是一种责任,活着就有百万种可能,活着你的故事就没有结束,就能还债、就能回国、就能把FF做成、就能实现梦想。

现在汽车行业被一片唱衰的舆论所包围,尤其是新造车企业一片哀号,但特斯拉在全球范围内已经形成摧枯拉朽之势,证明了互联网智能电动车行业巨大的潜力,也验证了我们五年前率先作出的电动化、智能化、互联网和共享化的行业判断无比正确,现在恰恰是投资下一代汽车产业最好的机会。其实企业的成功与否取决于路径的选择,在互联网和AI领域有十几年技术积累的FF应变革百年汽车产业的使命而生,我们没有选择容易的、急功近利的跟随之路,而是选择艰难的、着眼未来的、但又是唯一能够实现变革的产品技术创新、商业模式创新和用户生态创新之路。尽管FF仍在面临严峻的资金困境,但我坚信只要坚持打造极限科技、完整生态、极致体验的产品和技术,就一定会赢得最终的成功,这也是FF的理想和使命。

随着FF全球合伙人机制的推出,以及近期一系列来自汽车、互联网、人工智能和消费电子行业的全球高端人才的加盟,我们又实现了顶层治理结构的创新性变革,FF进入了一个全新的上行发展阶段。与特拉斯只是马斯克一个人的舞台不同,FF通过合伙人机制打造共同创业的平台,让每个人成为共同创业者,这也会让FF焕发出无尽的战斗力,最终实现FF资产价值和债权人信托资产价值的最大化。

我诚挚邀请大家能够在11月25日到访FF参加债权人大会,我也能够有机会跟大家当面致歉,同时我也会和合伙人团队一起跟大家深度沟通FF的融资和IPO规划、短中长期战略规划及进展;并邀请大家参与FF 91试乘试驾,深度体验FF产品技术领先性,尤其是I.A.I系统的无缝体验。

虽然我将在今后的几年内为全体债权人打工,但同时也是为我热爱的梦想打工,我坚信这是最正确的选择。我会对债权人尽责到底,对FF尽责到底,我相信我们能成,希望所有债权人能给我这个机会,允许我用行动兑现今天的承诺。

过去这几年的坚守和拯救是刻骨铭心的,隔海遥望北京但却咫尺天涯的日子更是无比煎熬。尽管我已经放弃一切,变得一无所有,但是有了尽责到底的希望,这也让我感到很欣慰。尤其感恩众多债权人们的支持和信赖,是你们让我终于看到了回家的路。

2019年11月11日