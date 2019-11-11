北京三家运营商5G套餐对比：这些细节值得用户关注

10月31日，我国5G商用正式启动。同日，三大运营商纷纷推出了5G套餐。针对三家的5G套餐，记者走访了北京地区三家运营商的实体营业厅，对三家运营商5G套餐进行了一番对比，发现了套餐产品中的很值得广大消费者关注的一些细节。

超出5G套餐的资费：三家运营商计费方式各不相同

在超出套餐之外的流量资费上，北京移动超出套餐外的流量价格为5元/GB，满15元以后价格降为3元/GB。北京电信和北京联通超出套餐外的资费都是3元/GB,相对移动来说会更便宜一点。

上图：北京移动5G资费套餐

上图：北京联通5G资费套餐

如果再进一步对比联通和电信的计价模式，两家公司又有差异。北京电信按照0.03元/MB计费，直到计价到了3元，然后用户可以免费用到1GB，也就是说，用户只要超出套餐外的流量就要开始收费了。而北京联通则以GB为单位计费，这也意味着联通的5G套餐外的流量如果当月累计不足1GB，联通是不收费的，用户使用流量达到1GB收费3元。简单来说就是不足1GB的流量，北京联通直接免费送给用户了。

入网首月套餐：联通5G套餐形式简单清晰

针对用户入网首月的计费方式，北京移动和北京电信都是按天计算，基础套餐的当月使用费用会按天折算收取，计算公式为：实际量=额定量*12/365*实际天数（其中实收费用根据四舍五入原则）。

联通的计费相对简单，用户可直接选择全月套餐、半月套餐或首月按套餐外的资费计算，给用户省去很多麻烦。

曾几何时，三家运营商的套餐设计复杂难懂，产品种类繁多，有网友曾戏称，没学过高等数学还真不知道套餐选哪个。而此次联通对比移动、电信，在5G套餐设计上确实更简单了。

5G融合套餐：性价比最高、满足全家使用需求

针对目前市场上推出的5G套餐，此前有几位业内专家评论，结合用户对于流量的使用习惯以及套餐人性化设计方面，他们认为，相比其他两家运营商，北京联通5G套餐更有竞争力。可见联通在5G产品设计上确实下了功夫。

不仅如此，营业厅的工作人员还向记者推荐了一款适用于全家使用的299元的智慧沃家全家福5G版的融合套餐，据工作人员介绍，这款产品性价比非常高。用户可同时享受5G业务（60GB全国流量、3000分钟语音通话）和一条1000M的光宽带业务，在家里家外均可享受到无缝连接的千兆网络。

值得注意的是，在智慧沃家全家福5G版融合套餐中，用户除享受套餐内的资源，还可办理最多不超过2张的副卡，每张每月仅10元即可与主卡共享套餐流量及语音。而且，用户只要每个月再多缴纳30元，还能再得一条500M光宽带，既满足自己又满足父母的网络使用的需求。

5G套餐正式商用已过多日，消费者围绕5G套餐的各种评论不绝于耳，三家运营商围绕5G套餐产品的宣传更是铺天盖地。记者认为，在以往的3G、4G时代，运营商花样繁多的促销手段和产品种类已然让消费者们“应接不暇”，如今5G套餐正式商用，

消费者在考虑更换5G手机的同时，电信运营商优质的网络、实惠的价格、贴心的服务必将俘获众多消费者的“芳心”。