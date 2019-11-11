2019购物季，想买苹果MacBook的你该怎么选

如果你是一位最近打算购买苹果MacBook笔记本电脑的工作党或者学生党，那么恭喜，今年的MacBook产品线是对欲购者最友好的一年。苹果在2019年5月份更新了一波13英寸和15英寸MacBook Pro，提升了硬件配置。又在2019年7月份更新了13英寸MacBook Air和入门款13英寸MacBook Pro，从大众消费者的角度讲，后面这两款最新的机型最值得考虑。

选择MacBook Air

MacBook Air是入门级Mac（MacBook），是购买苹果笔记本电脑最经济实惠的方式。它主要针对的是用户的日常任务，如创建文档和浏览网页。

2019款MacBook Air对比上一代的主要变化：

-起售价从9253元降至8899元

-支持原彩显示技术

-电池容量从50.3瓦时降至49.9瓦时

-硬盘读取速度下降了35%左右

-蝶式键盘的输入体验有所改进

-加入苹果自研的T2安全芯片，进一步提升设备的安全性。

新款Air最大卖点在于降低了起售价，基础配置并没有任何变化。有一点需要特别注意的是，这次新款Air和Pro在硬盘的读取速度均降低了35%左右，可能是为了降低SSD成本的缘故。

选择MacBook Pro

MacBook Pro是性能强大的苹果笔记本电脑，面向专业人士。这意味着它拥有最先进的配置，以及非常高的价格。

2019款13英寸MacBook Pro对比上一代的主要变化：

-起售价从9936元升至9999元

-支持原彩显示技术

-标配触控栏，增加触控ID指纹识别

-处理器从双核四线程提升至四核八线程，多核性能接近翻倍提升

-核芯显卡从Iris Plus Graphics 640升级至Iris Plus Graphics 645

-蓝牙从4.2升级至蓝牙5.0

-麦克风从2个增加至3个

-电池容量从54.5瓦时增加至58.2瓦时

-更好的扬声器表现

-硬盘读取速度下降了35%左右

-无法自行拆机更换硬盘

-蝶式键盘的输入体验有所改进

从上述对比结果可以发现新款Pro的改进最为明显。

新推出的9999元MacBook Pro增加了Touch ID，Touch Bar，T2芯片和最新的第8代四核Intel Core i5处理器，相较之下，上一代旧款无Touch Bar的MacBook Pro配备Intel i5 2.3GHz处理器，乍一看，鉴于其1.4GHz的规格，CPU可能看起来不大给力。然而事实证明，这台机器可能比你想象的要快，它不仅拥有更高效的第八代芯片，还拥有四核处理器（上一代只是双核处理器）。新的CPU还有高达3.9 Hz的睿频（超过前一代3.6 GHz的最大值）。并且它在MacBook Pro产品线中的入门级价格也非常讨喜。

在Air和Pro之间犹豫

如果你目标已经明确了，那么直接奔着2019年新款Air或者13英寸Pro去购买就没有错。但是如果你是一个纠结的人，不知道应该选Air还是Pro，我们这里有一条比较通用的原则：

学习、写稿、上网为主选Air，做视频、修图和使用专业软件较多则选Pro。如果你的日常使用界限很模糊，那么预算充裕选Pro。

2019款Air和Pro性能差距主要体现为：

-性能

它们的单核性能差距不大，多核性能差距明显。原因是Air的处理器仅有两个核心，而Pro则有四个核心。

图形性能差距明显。Air的核芯显卡是UHD Graphics 617，而Pro的核芯显卡则是Iris Plus Graphics 645，单论浮点运算能力，Pro是Air的两倍。

存储性能差距明显。Pro的写入速度达到了1.16GB，是Air的2.3倍；读取速度达到了1.53GB，是Air的1.25倍。

-屏幕

2019 MacBook Air最显着的变化之一是它的屏幕现在支持原彩显示技术，这点与2019 13英寸MacBook Pro是一样的。原彩显示会根据环境光线自动调整屏幕上显示的色温，并且可以很好地使色彩看起来更自然。但是，如果你是摄影师或视频剪辑师，想要的是准确的色彩，那么你可能想要关闭它。

两款机型的屏幕在其他方面非常相似。它们都是13.3英寸，采用LED背光和IPS技术，两者的原始分辨率为2,560 x 1,600，像素密度为每英寸227像素，所以两个屏幕看起来一样清晰。

Pro的屏幕确实具有优势，因为它更亮（500尼特），并且它还支持宽色P3（也称为DCI-P3），这意味着屏幕能够显示更多颜色，并大大提高屏幕上显示的图像的颜色准确度。P3是电影制作的行业标准，所以如果你是专业人士，那么MacBook Pro的屏幕就是明显的赢家。

-触控

随着2019款MacBook的更新，触控栏正式成为了Pro的标配功能，用户在选购的时候不用再纠结该买带触控栏的还是不带触控栏的，而这一变化恰好也更加方便用户区分Air和Pro的功能差异，前者只有触控ID没有触控栏，后者则是两种都有。

-蓝牙5.0

2019款Pro全系都将蓝牙升级为了5.0。蓝牙5.0是在2016年第四季时推出的，随着智能手机等终端大规模使用蓝牙5.0的趋势，越来越多的产品也采用了蓝牙5.0的规格，包括苹果自家的AirPods等。而MacBook Air仍旧是蓝牙4.2标准。

-重量与续航

这一Part是Air的强项，它比13英寸Pro重量要轻120克，当然这个差距其实不算很明显。不过你需要知道，Air的续航时长为12小时（官标），可是要比Pro多两个小时。

入门还是高配13英寸Pro

首先，2019款13英寸MacBook Pro共有两个版本，区别就是雷雳3的接口数量、核芯显卡的规格与处理器性能的差距：

- 1.4GHz四核Intel Core i5处理器（Turbo Boost最高可达3.9GHz），Intel Iris Plus Graphics 645核显，两个雷雳3 (USB-C)端口。

- 2.4GHz四核Intel Core i5处理器（Turbo Boost最高可达4.1GHz），Intel Iris Plus Graphics 655核显，四个雷雳3 (USB-C)端口。

都上256GB固态硬盘的话，它们之间的差价是2400元。单从性能来讲的话，1.4GHz入门款和2.4GHz高配款的差距其实不会很大，前者Geekbench得分为单核4801、多核17122，后者为单核4948，多核18505。分数相差不是太多，主要原因是入门款有比较大的睿频空间。

所以其实两者重点主要还是雷雳3的接口数量，两个雷雳3对你来说够用吗？如果你又要插扩展坞，又要插移动硬盘，又要接USB-C显示器，还得考虑充电，那么显然是不够的，还是升上四个雷雳接口吧。

那么15英寸Pro呢

MacBook Pro 15英寸（2019）的屏幕更进一步，尺寸为15.4英寸，分辨率为2,880 x 1,800。与13英寸型号一样，它也具有500尼特亮度和广色域支持。

15英寸机型带独显，有Radeon Pro 555X和Radeon Pro 560X两档，其中高配版还能升上Radeon Pro Vega 16或Radeon Pro Vega 20。

低配2.6GHz六核Intel Core i7处理器(Turbo Boost最高可达4.5GHz)，高配是2.3GHz八核Intel Core i9处理器(Turbo Boost最高可达4.8GHz)。

会选择15英寸MacBook Pro的朋友应该没这么多纠结，都是对图形和多线程处理有高要求的人，钱够直接选2019新款高配，毕竟第九代八核CPU的强大摆在那里，对比四核CPU的机型，它运行Adobe Photoshop CC、Logic Pro X等专业软件的处理效率都有飞跃式提升。

对于要求并没有那么高的朋友，就不必牺牲MacBook的便携性了，13英寸比15英寸机型轻500g，相信我，出差的时候你会很感激这个重量差。

另外，趁着双11、元旦和春节紧挨着的购物狂潮，2018年旧款MacBook在各个渠道的降价幅度应该比较大，如果出于扩展口和独显想选择高配版15英寸，不嫌麻烦的话倒是可以多方面留意一下降价信息。

至于13英寸我们基本不推荐旧款，毕竟2019入门款Pro的性价比已经很不错，性能差距也很小，大家可以放心购买。

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