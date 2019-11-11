售价近三千元，飞利浦月底正式上市SmartSleep深度睡眠头带

对现代繁忙的都市人来说，能好好踏实地睡上一觉已经是奢望了，因此围绕睡眠问题，各厂商也推出了各种助眠产品。比如在2018年的CES展会上，飞利浦就首次带来了帮助睡眠的SmartSleep深度睡眠头带，而现在，它终于要量产了，飞利浦宣布在今年11月26日，SmartSleep深度睡眠头带将正式上市。

据了解，SmartSleep深度睡眠头带不仅用于检查睡眠质量，还具备了改善睡眠质量的功能。睡眠头带配有一个脑电图传感器，该传感器连接到额头和耳后，使用该传感器可以在三个阶段中判断睡眠质量：快速睡眠，浅睡眠和深度睡眠。当我们进入更深的睡眠时，会输出音频，以便可以从耳边的扬声器保持深度睡眠。音频音量和定时会根据睡眠状态自动调整。

在这两个传感器中，安装在耳朵上的传感器是可更换的并且是消耗品，一个更换传感器最多可使用3次（3晚）。该产品带有30个备用传感器，头带由柔软的布制成，因此在睡觉时佩戴时不会感到不适，但是主体不能用水洗，头条的长度可以调节。

SmartSleep深度睡眠头带重仅为110g，对应的头围51-60cm，男女均适用。内置可充电的锂电池，充电时间为2-3小时，售价为42380日元，约合人民币2716元。如果这个头带真的能给我们的睡眠质量带来改善的话，那花这两三千块钱也是值得的，毕竟健康才是我们最重要的本钱。