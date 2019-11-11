微软CEO纳德拉：将市值作为成功衡量指标非常危险

北京时间11月11日上午消息，据外媒报道，微软首席执行官萨提亚·纳德拉（Satya Nadella）最近在出席纽约市的一次活动中，提到了自己对五角大楼合同、社区与生产力的看法。纳德拉担任微软首席执行官已有五年，在他的带领下，微软市值超越1万亿美元，成为全球最有价值的公司。

纳德拉对公司的市值很是谦虚。在活动上，他说，拘泥于把财务数据（如市值）作为成功的衡量指标之一是十分危险的。1992年，微软也是全球最有价值的公司，当时纳德拉已经在微软工作。“周围的人，我们中间那些在九十年代初就加入公司的人，会觉得‘我们一定非常棒。看看我们，看看我们的市值！’往往，这是下坡路的开始：你开始自命不凡，不再立足于真正的成功之道，”纳德拉在活动上接受采访时说道，“这段经历让我明白，我们必须从‘知道一切’走向‘学习一切’。”

纳德拉接任微软首席执行官一职之际，公司正处于一个转折点。谷歌日渐成为搜索和广告领域的霸主，苹果每天可销售数百万台iPhone。而微软的Windows Vista操作系统却不时地受到批评。

好在，纳德拉根据过去的经验教育和凭借未来的规划，成功地重塑了公司的企业文化。他聚焦云计算，竞争对手平台上的移动应用和增强现实。如今，这一战略正慢慢结出丰硕的果实。

从过去到现在，微软没变的是始终致力于构建可实现技术大中华的工具。

“要知道，微软的创立之本是为Altair开发BASIC解释器，”纳德拉说，“也因此，我们的目标是针对每一个人，无论你是零售商、制造商还是医疗健康公司，如果他们需要成为一家软件公司，那我们的任务就是将数字技术商品化。”

微软的另一个重大胜利是，击败亚马逊，拿下五角大楼的100亿美元合同。根据交易，作为“联合企业防御基础设施”（JEDI）计划的一部分，微软将向美国国防部出售公司的软件和服务。

但是，鉴于公司理念与特朗普政府存在分歧，微软的多数员工并不希望公司竞标该合同。纳德拉指出，提出反对意见是员工的权利。但接着，纳德拉又强调，“作为一家美国公司，我们希望确保，我们选举保护我们自由的机构，可以访问公司最先进的技术。”

在一次内部的市政厅会议上，纳德拉也曾提到，公司高层管理团队也认为，微软应该向这些机构提供最好的额技术。

由于西雅图的高薪技术人员越来越集中，其他较不富裕的员工只能向外撤离。为帮助这些被迫离开的工人，微软表示将在西雅图投资5亿美元用于建造经济适用房。

当问及对西雅图日渐中产阶级化的看法时，纳德拉解释说：“微软需要员工。员工生活在同一个社区。社区又需要医院、学校等各种设施。投资者愿意长期合作。”

纳德拉还被问到，他对处理繁忙日程有没有提高生产力的建议。纳德拉回答说：“我们常常面临的一个困境是，我们应该做的事情和只有你能做的事情之间的取舍。”把重心放在只有你能做的事情上，是一个“对我有很大帮助的过滤器”。

而当他不知道如何解决问题时，他能够找到对的人来解决问题。