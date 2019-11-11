最受期待云游戏平台下周上线！ Google Stadia应用已可下载

双十一都买完了吗？回过神来你应该能想起这个11月有好几件值得关注的事情（也许对国内来说毫无现实意义），比如Google的云游戏平台Stadia将在本月正式上线。这个从GDC开始就炒得火爆的课题终于到了要在大众面前验收承诺的时候了，而现在通往新世界的大门已经缓缓打开？

Google现在已经把用于连接Stadia的应用在Google Play上架，这个应用的主要功能将会用于管理Stadia账户订阅，连接实体手柄，购买内容，以及通过Chromecast Ultra进行投屏。通过Google账号登录后，应用会要求你提供Stadia的订阅邀请码，没有的话就无法使用了。

和发布时保持一致，Stadia在正式上线时的直接支持硬件将非常有限，只能使用Chrome OS平板、Pixel 2/3/3a/4手机进行云游戏体验，不过大家都可以通过网页浏览器游玩《命运2》、《刺客信条：奥德赛》等大作，这也是云游戏最初的设想。

不过就论今年年底的话，云游戏的阵容竞争力还不是很够，《DOOM》的续作已经跳到明年，赛博朋克2077也要明年年初，现在上船也就是亲自试雷，看看延迟情况和它的反向补帧手法是不是奏效吧。

Google Stadia将于11月19日正式上线，有条件的话可试试。