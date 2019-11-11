WeWork被曝IPO前关键指标存争议，SEC数次要求澄清

网易科技讯11月11日消息，据外媒报道，据此前未发表的沟通信件显示，就在准备进行首次公开募股(IPO)几周前，办公空间共享初创公司WeWork仍在与监管机构就有争议的关键财务指标以及IPO计划的其他担忧进行争论。

信件表明，在WeWork的IPO招股说明书公布近一个月后，美国证券交易委员会(SEC)已经就该文件提出了数十项要求，并向WeWork发送了列有13个尚未解决问题的清单。同时显示，WeWork在IPO濒临崩溃之际，正在努力清理其存在的诸多问题。当时，混乱的管理让投资者感到犹豫不决，最终导致该公司撤回上市计划，首席执行官亚当·诺伊曼(Adam Neumann)也迫于压力辞职。

WeWork的母公司We Co于2018年12月秘密向SEC提交了招股说明书草案以供审查，在向公众公布上市计划之前，可与该机构就其上市内容进行闭门谈判。SEC在8月份的一封信中指出，该机构担心WeWork招股说明书中关于盈利能力的衡量标准可能具有误导性。

随着IPO的临近，SEC开始关注WeWork是如何陷入巨额亏损的，特别是名为“贡献利润率”的定制盈利能力指标。SEC首先命令WeWork删除这个指标，随后该公司提议将对其进行大幅修改。

在9月中旬，也就是WeWork希望开始路演向投资者兜售其IPO计划的前一天，这个指标仍在其修订后的招股说明书中被提到了100多次。据知情人士透露，该公司计划在路演开始前修改申请文件，但其随后却搁置了IPO，因为投资者对该公司估值及其公司治理结构提出了质疑。

康涅狄格大学法学教授米诺尔·迈尔斯(Minor Myers)审阅了这些信件，他说：“在向投资者推销上市计划的同时，如此重要的问题仍然存在争议，这是非常不寻常的。”迈尔斯补充说，当WeWork与SEC就其指标展开角力时，前者的顾问们正在“考虑如何利用这些数字获取好处。”

据知情人士透露，WeWork聘请了大量华尔街律师，试图赢得监管机构的支持。同时，WeWork对删除该指标的抵制源自诺伊曼的指使。诺伊曼之前曾大肆吹嘘这个指标，以显示该公司的核心业务将如何实现盈利。

科罗拉多大学法学教授埃里克·格尔丁(Erik Gerding)表示，SEC对WeWork的许多评论“直接触及了最终导致IPO瓦解的核心问题。SEC的工作人员对许多业务指标都提出了质疑，并发现了招股说明书中许多利益冲突之处和漏洞。”

律师们说，SEC正在加强对创造性金融措施的审查。几乎所有大公司现在都至少使用一种非GAAP财务指标。研究公司Audit Analytics的分析显示，去年标普500指数成份股公司中97%的公司使用非GAAP指标，而1996年这个比例仅为59%。

公司在IPO前夕与SEC进行沟通的情况并不少见。律师们说，除非该机构批准招股说明书，否则公司无法出售股票，SEC官员将对披露的细节进行挑剔，直到他们满意为止。