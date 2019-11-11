PhoneBook上线众筹：手机秒变笔记本电脑

IT之家11月11日消息 我们的智能手机本质上是功能强大的小型计算机，但是由于尺寸限制，小屏幕对于编写文档，玩游戏或看电影来说并不完美，这也是为什么华为、三星等厂商给出了手机连接电脑进行扩展的解决方案，不过本文要介绍的是Anyware Technology公司推出的PhoneBook，这是一款经济实惠的即插即用设备，可将任何智能手机变成笔记本电脑。

PhoneBook外观就像其他任何笔记本电脑一样，配备了具有全高清分辨率的15.6英寸IPS液晶显示屏，立体声扬声器，全尺寸键盘/触控板组合以及可使用长达8个小时的电池。并且其外形纤薄，有优雅的黑色或时尚的银色饰面可供选择。

PhoneBook内部可以说什么也没有，因为其是由你的智能手机驱动的，只需将手机其插入设备侧面的USB端口，就可以将其当作笔记本电脑来用，其兼容iPhone和Android手机，因此无论你喜欢哪种系统，都可以对其进行扩展，还支持鼠标操作，当然，屏幕也是支持触摸的。

值得一提的是，PhoneBook还与《堡垒之夜》，《绝地求生》，《我的世界》和《部落冲突》等游戏兼容，并且能够边玩边给手机充电。

PhoneBook目前正在Kickstarter上众筹，早鸟价169美元（约合人民币1182元）。