杭州创业失败最高可领30万保费补贴

11月10日，2019年杭州国际人才交流与项目合作大会在杭州国际博览中心开幕，在余杭分会场，浙江第一款“人才创业保险”正式启用。它包括科研保、创客保、科创E保三款，保险年费率最低可至3%，保额最高可达1000万元。

其中的创客保，对创业失败的创客，经相关部门认定，对创客团队给予生活补助，每人一次性生活补助最高可达3万元。杭州余杭区政府根据人才和项目等级类别，可提供最高30万元、100%的保费补贴。

人才创业保险可以说是免除了创业者的后顾之忧，事实上，创业者杭州地区一直在持有积极开放的态度。余杭区也始终鼓励大众创新，万众创业，不遗余力地加强人才特区建设。

大会现场，还颁授了“诺泰生物研究院诺贝尔奖工作站”、杭州国际人才创业创新园（余杭园区）、浙江余杭人力资源服务产业园、杭州国际人才俱乐部余杭中心等一批重要创业创新载体。

现场还连线了海外“千里马驿站”并授牌7个新驿站、5个新伯乐，凸显余杭对海外高层次人才的求贤若渴和对多途径引才的积极探索。

此外，余杭制定出台了“全域创新66条”，形成了覆盖创业、创新、保障等3大领域系统完整的人才政策体系，建立超100亿元“政府基金+子基金+社会资本”人才项目扶持基金。

截至目前，余杭累计引进和培育海外高层次人才4800余名，其中“国家级海外高层次人才”147名、“省级海外高层次人才”200名。