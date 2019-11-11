徕卡新无反SL2售47900元，史蒂夫·麦克瑞操刀样张曝光

在距离徕卡SL2发布不到一周之时，Leica在今天将新相机带来国内，并公开展示了史蒂夫·麦克瑞拍摄的徕卡SL2样张。

徕卡SL2是Lecia第二款L卡口全画幅无反相机，自此L卡口全副相机数已达到6台，仅次于E卡口。造型上SL2向徕卡单反相机R3、R4致敬，将R3的军舰部、R4的机身蒙皮风格结合在一起，打造了新的机身，同时对机身做轻量化处理，在空机身下重量为835g，尺寸146 x 107 x 42mm，明显小于上一代产品，防尘防水溅提升到IP54规格。

在机身轻量化同时徕卡SL2性能却大幅度提升，它使用了一块4730万像素的全副传感器和新开发Leica Maestro III图像处理器，缓存达到了4GB，感光度范围是ISO 50-50000，使用了新的徕卡物距探测式自动对焦技术，对焦点数量为225个；在使用机械快门及固定焦点下最高连拍速度是10FPS，改用电子快门和固定焦点下最高连拍速度提升至20FPS；RAW照片色彩深度为14bit，支持高像素合成模式，可将8张4730万像素照片合成为一张1.87亿像素照片。假若用户使用的是APS-C画幅的TL镜头，SL2在裁切模式下仍可提供约2000万像素。

在SL2上徕卡首次集成了机身5轴防抖，在最理想的情况能实现5.5档防抖效果，更重要的是弥补了徕卡L卡口定焦缺少防抖的不足。

在人机交换上，徕卡SL2提供了一个576万像素OLED的EVF以及一块3.2英寸液晶触摸屏，576万像素EVF在今天不是一个惊人的规格了，可决定EVF好坏不止是像素，SL2的EVF带有一个3片2组的“徕卡镜头”，放大率为0.72X、刷新率为120FPS，拥有极佳体验；机身的右侧（面向背面）提供了两个符合USH-II规格的SD卡槽；重新设计背面，操控向徕卡M系列靠拢，屏幕的两侧剩下PLAY、FN和MENU三个按键；机身顶部的肩屏支持CINE（专业电影）模式，用EI、快门开角两种单位显示感光度和快门速度，更接近电影机的体验；设计了一个新的图标化菜单，让使用者一目了然；手机、平板电脑APP徕卡FOTOS 2.0将于本月21日更新到2.0版，提供更多功能。

SL2还是徕卡有史以来视频最强悍的相机，它可拍摄C4K/60p、4K/60p、Full HD/180p视频，在APS-C画幅下可拍摄4：3比例的5K/30p视频，支持L-Log和HLG两种色彩风格，使用SD内录时色彩深度最高可达10bit。

徕卡SL2单机身售价是47900元，远远低于Lecia SL上市时定价，将于本月21日发售。

史蒂夫·麦克瑞

在文章最后是史蒂夫·麦克瑞（Steve McCurry）使用徕卡SL2在福建拍摄的样张，史蒂夫·麦克瑞是当今最著名的纪实摄影师之一，他拍摄的阿富汗少女Sharbat Gula登上了1985年《国家地理》杂志六月号的封面。