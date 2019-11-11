京东：11月1日-11日14时37分累计下单金额突破1794亿元

11月11日下午消息，14时37分，“11.11京东全球好物节”累计下单金额突破1794亿元。从11月1日-11日零时累计下单金额突破1313亿元，9时突破1658亿元，“11.11京东全球好物节”接连创下新高。

今日零时，该数字突破1313亿元，9时突破1658亿元。此外，首家京东电器超级体验店在重庆正式开门迎客，截止到11日中午12点，已有超过3万名消费者到店购物、体验，开业1小时销售额已突破1000万元。

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