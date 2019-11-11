微软2019 Windows 10更新十一月版正式版更新内容大全

IT之家11月11日消息 据此前爆料，微软预计将于11月12日开始推出2019 Windows 10更新十一月版（1909版），并且微软还将把RTM版本提供给更多用户。

截至11月5日，最新版本的2019 Windows 10更新十一月版为Build 18363.449，但它可能不是最终推向生产设备的候选版本。目前，Windows 10 Build 18363.449仅适用于测试人员，我们可能会看到较新的版本交付给消费者，尽管仍然基于Windows 10 Build 18363。

如我们所知，2019 Windows 10更新十一月版仅附带了一些新功能和改进。也将包含大量的错误Bug修复，性能改进和电池效率改进等。

2019年11月更新将是补丁增强包

微软2019 Windows 10更新十一月版是低调版本，其主要目的是增强现有功能，改善整体性能和电池续航时间。

在具有2019 Windows 10更新五月版的PC上，此功能更新作为补丁增强包提供，这意味着在安装更新后，你将在控制面板的Windows Update页面上找到KB4517245（增强包）。

增强软件包KB4517245修改了Windows 10版本和内部版本号，以声明已安装2019年11月更新，尽管需要重新启动，但下载和安装软件包仅需几分钟。

换句话说，Windows 10的增强程序包会增加内部版本号，并启用新功能。还需要指出的是，关于我们页面可能仍会在“安装日期”部分显示为2019 Windows 10更新五月版的安装日期，而不是2019 Windows 10更新十一月版。

新增功能和改进功能

以下是你可以期望在2019 Windows 10更新十一月版中看到的一些新功能。

文件管理器

Windows 10版本1909加快了Windows搜索体验。安装此更新后，Windows搜索将为你的PC编制索引，这意味着，如果在“文件资源管理器”中键入文件名，它将很快弹出与查询相关的文件列表。

例如，如果你要搜索“巴黎”的照片和文件，则在你输入“巴黎”时就会开始出现建议。文件资源管理器的建议将立即加载你可能需要的文件。

Windows似乎也将最近的搜索列为高优先级以填充列表，文件资源管理器的搜索性能也得到了显著提高。搜索的关键次也将被缓存，因此，当你下次搜索文件时，将可以再次访问相同的结果。

通知事项

在Windows 10 v1909版本中，微软按最新消息而不是发件人名称来组织通知。这应该可以让你找到最容易引起通知堵塞应用，你可以为特定应用禁用或延迟通知。

活动中心

你可以在“设置”>“系统”>“通知”中找到该选项，也可以单击“操作中心”顶部的“管理通知”链接。

性能

2019 Windows 10更新十一月版还对CPU的“优选核心”进行了更改，这将提高采用Intel或AMD处理器的PC的性能。

英特尔和AMD的现代CPU标记了处理器中性能最高的内核，在2019 Windows 10更新十一月版中实施了新的轮换策略，以在这些选定的/最受欢迎内核之间更公平地分配工作。

这也意味着将减少内核上的热应力，并提高计算机的电池效率。内核轮换策略和受欢迎内核如何协同工作尚不完全清楚，但是处理器和BIOS都能够识别受欢迎的内核以提高性能。