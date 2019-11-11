别人家的公司：华为发放20亿奖金

IT之家11月11日消息 据媒体报道，双11华为给员工发放了两份特别奖金：第一份，人人一个月阳光普照工资，11月发放；第二份，参与国产组件切换的人员发放20亿奖金。

消息称，这20亿奖金是奋斗特别奖，具体发放人数说法有异，有员工称华为9万多员工（不包括慧通和产线）人均2万多，16级的估计人均4万，也有员工称这20亿奖金的发放人数大约2万，人均10万元。

不过华为员工均称此奖金计入华为年度空载，也就是不算在年终奖里面。