京东PLUS会员数突破1500万，双11节省超100亿

11月11日下午消息，在“2019京东11.11媒体开放日”中，京东PLUS会员业务负责人孟春慧宣布，京东PLUS会员在籍数量已经突破1500万。
10月15日，京东曾宣布，今年11.11要为PLUS会员们省下90亿。今日孟春慧表示，截至分享之时，11.11期间京东为PLUS会员节省了超过100亿。这其中，节省金额最高的一位PLUS会员，通过PLUS权益总共省了38900元。
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