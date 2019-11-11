半年后，三星Galaxy Fold又一次翻开了未来的新篇章

“Galaxy Fold代表了一种探索精神”，这是半年前我对于这台折叠屏手机的总结。因为毫无疑问，它的出现颠覆了屏幕尺寸等同于机身尺寸的既定规则，并带来了具有颠覆性的大屏幕体验。

不过有关于Galaxy Fold后来的故事，却朝向了所有人类对未知探索那般曲折发展——它没有在发布后如期上市，而是在媒体体验期间爆出了“易损坏”的问题，这迫使三星不得不将它回炉。直到近期，这台具备冒险基因的旗舰才完成转身重新上市，而它的工艺改进，还耗费了近半年的时间。

瞬息万变的智能手机行业，每个月都能是一次翻拍，新技术代替旧技术，新工艺代替旧设计。但相信我，即便放到现在，Galaxy Fold仍然具备“未来”的体验，柔性OLED的新时代仍然在静候一把能开启的钥匙，它所蕴含的便利和观感的震撼亦是当前设备远不可复制的。

毕竟想象一下，一台7.3英寸大视野的屏幕在手中展现，但用户却无需为机身的体积而感到烦恼，只要自然地将机身对折，它甚至比主流智能手机还要小，便于携带。无论如何，它所创造的价值都值得我们为其付出更高的价格。

轻而易举的展开背后，是复杂无比的技术更迭

在非展开的状态下，Galaxy Fold的确显得有些非主流，因为它与当前常见的智能手机太不一样。

窄小的机身拥有一块特殊的21：9比例显示屏，这块4.6英寸屏幕缺乏窄边框设计，这意味着在使用外屏操作时，常常会让人有梦回2010的感受。不过好在，算得上小巧的机身足够令任何人都能一手将它掌握，哪怕你尚未成年的小孩，都能轻松使用单手操作折叠状态下的Galaxy Fold。

当然，这并不是Galaxy Fold的完全体，沿着中缝将它打开，它才会向你展现它的全貌。这时出现在你眼前的会是一款鲜艳的7.3英寸Super AMOLED显示屏，它拥有4.2：3的特殊比例，这让Galaxy Fold的屏幕观感与7.9英寸的iPad Mini多少有点相近。不过，Galaxy Fold铁定比iPad mini更出色一些，因为它的内部提供了更窄的边框设计，和边框能够停航母的iPad相比，Galaxy Fold的机身尺寸更小且更符合主流用户对于智能设备的审美需求。

我们在半年前已经夸赞过这块4.2：3比例显示屏的显示效果，Galaxy Fold的7.3英寸屏幕几乎与Galaxy S10系列一样好，甚至对比Galaxy Note 10系列都毫不逊色。事实上，即便是在2019年底的当下，Galaxy Fold的内屏和外屏仍然站在行业的顶点——它绝对的色彩准度，绝佳的亮度以及合适的色彩配置方案，让视频、文字和图片的显示都显得赏心悦目。除去不具备90Hz刷新，也挑剔不出这块屏幕的更多缺点了。

要让屏幕实现折叠，Galaxy Fold主要解决了三个关键性问题：盖板、面板以及铰链。首先是屏幕面板，我们知道，传统LCD多层结构是无法显示折叠的，这是由于早期LCD屏幕面板是通过背光板、三原色滤光片等多层架构以实现显示，这就意味着LCD屏幕往往需要多层一一对应才能正常显示内容，而当屏幕有了折叠或是弯曲等柔性需求，这种一一对应的多层结构就显得心有余而力不足的——毕竟哪怕是要实现固定弯曲的角度，不多结构层在多角度下都会出现不对等的情况，从而遭成难以避免的偏色和亮度衰减等问题。

因此，具备自发光特性的OLED材质就成为了最好的选择，由于OLED本身不需要多层结构来实现显示，因此即便在弯曲状态下，OLED也不会出现LCD的偏色问题。事实上，三星很早就开始了柔性OLED屏幕的研究，几年前，第一款采用柔性OLED的Galaxy Note Edge问世，随后双曲面屏幕以及COP封装屏幕都是基于柔性OLED技术，它们都成为了当前Galaxy Fold折叠屏幕的基石。

在显示层面之外，三星还需要解决的就是屏幕盖板的问题。我们知道，几乎所有的产品都会选择玻璃作为屏幕盖板，这是玻璃本身的素质决定的，毕竟当前没有任何一种廉价材料能够拥有与之媲美的硬度和透光性。然而玻璃却无法适用于可折叠屏幕，因为即便是再薄的玻璃面板，都不具备延展性，只要稍微的形变就会让面板破损，如果要使用在具有折叠需求的设备上，必须找寻一种具备出色硬度、延展性以及透光性的材料。

Galaxy Fold选择了一种三星自主研发的聚酰亚胺薄膜，这是一种聚合物层，它在保证拥有与玻璃相同透光性的前提下，提供了更好的柔韧性，即便在反复弯曲的情况下也不会像玻璃一样出现碎裂的问题。

当然，需要了解的是，聚酰亚胺薄膜并不算做一个“完美”的方案，由于它本身是一种聚酯材料，因此在延展后，很容易就会产生些许的形变。因此，在Galaxy Fold的中缝处，你仍然会看到一条由于翻折而产生的凸起折痕，而柔软的薄膜在视觉上也让Fold的屏幕观感与普通智能手机略有差异，它会产生一种覆盖有“水凝膜”的感受。

事实上，半年Galaxy Fold“易损坏”的元凶，也正是在于聚酰亚胺薄膜。由于三星并没有很好地警示（其实在商品的包装上贴有相关说明）用户，Galaxy Fold屏幕外层覆盖的贴膜不能手动撕开，而许多媒体都习惯性地将它当做普通贴膜强行揭开，最终破坏了屏幕保护层。因此，在新版本中，三星进一步封装了聚酰亚胺薄膜，现在它与屏幕面板已经没有肉眼可见的缝隙，四边都被包裹在边框中，这意味着你无法手动地将它撕除。

另外，三星还加固了可折叠手机的最后一个环节——铰链。三星Galaxy Fold选择了多个联锁齿轮铰链结构，这在三星手机上并不是新鲜玩意，去年推出的W2019上，我们已经见识过它的精妙——前后两侧的部分在中轴线呈现半圆形的轨迹运动，它们围绕着手机的边框滑动，就像书本的开合。改进工艺后，三星在转轴中部添加了保护结构，它进一步确保了不会有异物在折叠时通过铰链卡入屏幕缝隙。

值得一提的是，虽然三星没有提及，但手上这台Galaxy Fold的确比半年前的版本拥有更紧密的折叠结构。在日常，铰链确保了手机不会因为意外而展开，若要展开手机必须向两侧施加明确的力，在接近展开的状态下，转轴会发出机械的咔哒声提醒用户，手机已经展开完毕。

当然啦，由于折叠状态手机比较小巧，因此在掌握了一定的技巧后，想要单手翻开Galaxy Fold并不算太困难的事。

大屏是回不去的体验，Galaxy Fold更是如此

Galaxy Fold探索了可折叠屏幕的可行性，而它的价值，自然需要通过与之匹配的软件来体现。

很明确，基于Android 9.0以后的应用分辨率自适应，即便Galaxy Fold拥有特殊的分辨率，但应用的两侧运行并没有遭遇到影响。在开启7.3英寸内屏和4.6英寸外屏状态，常用的微信、微博、QQ、哔哩哔哩、Instagram、Facebook甚至是Netflix都没有出现UI卡错位的问题，我们也没有遭遇任何兼容性的问题。

不过就像是半年前所体验的那般，Galaxy Fold在使用内屏运行应用时，仍然会遇到一些因为屏幕比例和分辨率而出现的“小问题”。比如，微博等应用的开屏广告会出现拉伸；在普通手机上显示正常的哔哩哔哩动画弹幕在Fold屏幕上会显得过大。另外，内屏偏分的刘海也会让不少游戏界面出现遮挡，著名的《王者荣耀》就会挡去部分地图，而若是选择手机，刘海又会遮挡掉部分按钮。

此时，我们只能通过系统设置来关闭全屏显示，关闭后，应用就会特意避开刘海区域，将这一区域挖空，从而提供更合理的UI显示。

即便有着一些不能回避的小问题，我仍然愿意在Galaxy Fold上花费更多的时间——因为毫无疑问，大屏所创造的体验实在是智能手机无法相提并论的。

宽大的7.3英寸显示屏尺寸超过了绝大多数手机，这意味着在获取信息时，它能带来更好的视觉体验。比如，在阅读网页时，接近4：3的比例能更好的容纳下与桌面相同的网页比例；同时，即便是用它来运行常见的微信、视频应用以及游戏，哪怕比例有所拉伸，但它都能实现更好的体验。相信我，一旦你的双眼习惯了大屏，就真的再也回不去了。

Android平板是一个失败的产物，它没有败给硬件设计，而是败给了毫无发展的软件生态。而Galaxy Fold作为一台以手机起步的产品，提供了一种“类平板”的操作体验，但它却和我们以往所见到的Android平板有些区别，三星并没有浪费这块屏幕所能创造的价值。

Galaxy Fold有着极好用的分屏功能，基于更大尺寸的显示面积，三星允许最多三个应用同时存在于屏幕上，这看上去与刚刚发布的Smartisan OS的One Step功能有些相似，不过宽大的显示面积让一切有了更舒适的使用体验。当然，在日常使用时，我会觉得三应用的显示多少有些拥挤，同时开启两个应用的模式更具使用价值，毕竟在横置手机时，左右分屏的比例更符合传统应用的比例——你完全可以刷着微博回复微信、亦或是看视频的同时回复短信。

三星将关闭“折叠屏”看做是操作的终点，在使用时你会发现，折叠起Galaxy Fold会直接将应用放置回后台，不过此时若你在外侧的4.6英寸屏幕点击应用图标，会发现应用仍然会处于“正在运行”的状态。而反之，若用户在外屏开启应用并打开手机的折叠，应用则会直接切换到大屏的状态。

这与半年前有了天壤之别，还记得在半年前，我们尝试了所有的常用应用，只有微信、Netflix、Instagram、微博等应用已经完全进行了内外屏切换的适配，它们能够很好地实现切换，若你在外屏开启这些应用，那么它们也能在你翻开折叠屏后完美地“接力”使用。而其他应用则会呈现一种“灾难”的状态，比如哔哩哔哩或是王者荣耀，需要用户重启应用才能实现大小屏的UI适配。

而现在，Galaxy Fold基本已经实现了内外屏的无缝切换，翻开它，你就会有一番新的视野。

外侧屏幕则可以看做是一种补充，在不方便翻开手机的情况下，它能尽可能地提供完整的系统操作。实话说，在日常使用时，4.6英寸显示屏的使用场景远比预想的更多。比如在在通勤拥挤的地铁上，在快步行走时，在需要拨打电话时，又或者在需要快速回复一条收到的消息时，第一反应往往就是直接使用外部的屏幕进行快速的操作。

唯一的问题在于，这块屏幕的确太小了，特别是在习惯了大屏幕之后，仅仅4、6英寸21：9比例的区域很难让粗大的拇指快速的实现操作。

整体而言，因为大屏幕的存在，Galaxy Fold相较于主流智能手机拥有更多使用的乐趣，宽大出色的显示面积让一切常规体验变得更出色，你甚至会乐于使用分体式键盘进行双手输入；而它的分屏体验也是当前所有智能手机中最好，这是小尺寸设备无法做到的。更为重要的是，相较于半年前，当前Galaxy Fold具备了更好的大小屏无缝切换，使用中我们甚至没有遭遇较大问题的软件适配问题，这些都足够成为良好体验的基础。

精巧的设备，拥有足够强大的内芯

Galaxy Fold是第一台可商用的折叠屏手机，因为在折叠屏之外，三星也赋予了它足够漂亮的设计，令它更适合日常使用。

宛如常见的Galaxy设备，Galaxy Fold也显得高端且精致，它具备系列DNA一样的设计元素，但却又因为可折叠的设计做出了一些改动。比如，Galaxy Fold拥有与S10系列相同的弧度铝合金中框，银色抛光的中框与前后面板的弧度相契合，即便双手划过边缘，也不会有丝毫的突兀，显得顺滑自然。

不过作为一台拥有7.3英寸屏幕的可折叠设备，想让Galaxy Fold在闭合状态下轻薄，以现如今的技术来说，的确有些困难。相较于主流设备，闭合的Galaxy Fold无疑有些厚“厚”，17mm的机身甚至能彻底站立在桌面上。同时，超过250克的机身重量也的确与轻巧的Galaxy系列走向了两个不同极端，将Galaxy Fold塞入口袋，你能明显感觉到它的存在。

由于屏幕可折叠的特性，Galaxy Fold并没有继续提供屏下指纹识别方案，而是在侧边放置了一颗侧边指纹识别按钮。实话说这的确也有一定的好处，毕竟无论在打开还是闭合的状态，这颗物理按钮的位置都确保了用户能够快速解锁手机，而屏下按钮本身则需要更多的学习成本。比较值得一提的是，这颗具备机械结构的按键并不是机身的电源键，而是Bixby按键，这意味着它虽然能用于解锁，但却不能用于熄屏。

三星并没有为Galaxy Fold提出硬件改进，因此它的核心配置仍然是半年前的那一套：高通骁龙855移动平台，配备12GB RAM + 512GB储存组合，UFS 3.0储存介质，4380mAh双电芯电池，支持最高25W快速充电。这样的组合是2019下半年最强的组合吗？恐怕不是了，但它仍然能保证手机的流畅运行，至少在短时间内，Galaxy Fold绝不会有硬件性能的瓶颈。

4380mAh容量电池与Galaxy Note 10 5G保持一致，后者需要为5G提供续航，而前者需要供给给7.3英寸显示屏，因此两者的使用时间基本一致。事实上大概6小时左右，Galaxy Fold就会洗空电池，而若你长时间高亮度下运行游戏，则使用时长会进一步缩短——这没什么好说的，就是主流智能手机的水准。

同样没有改进的还有Galaxy Fold的摄像头组成，这也是三星有史以来最复杂的多摄组成。Fold一共具备三组不同的摄像头。首先在正面4.6英寸屏幕的上方，配备了一颗1000万像素前置摄像头；而在内部7.3英寸屏幕的刘海区域，则提供了一颗相同的1000万像素摄像头与一颗800万像素景深摄像头；机身后部，则提供了一组与Galaxy S10系列相同的三摄方案。

相同的模组确保了Galaxy Fold仍然具备当前第一梯队的相机水平，它的表现与Galaxy S系列和Galaxy Note系列几乎完全一致。

我不认为适合普通人，但Fold的确翻开了未来的新篇章

Galaxy Fold售价15999元，这是一个注定不会在大众消费市场成功的价格。但毫无疑问，Galaxy Fold的意义绝不止于商业的成功，就像我在半年前的文章中所说的，它更像是人类征服的证明，它再次证明了我们有能力将曾经的幻想变成现实，并将不可能变成真正的可能。

在过去，消费电子产品的体积受到了屏幕尺寸的桎梏，当你需要大尺寸的视野，往往就需要忍耐更大的机身。为了征服这一点，我们发明了窄边框、我们引入了全面屏、有一些人甚至重新启用了升降式机械结构，只为了在分毫之间提供更大的视野。

Galaxy Fold系列打破了这一规则，从此之后，机身尺寸再也无法限制我们的视野，因为柔性屏的成熟，令便携和视野可以兼得，它也势必将成为未来一段时间内消费电子产品发展的方向，并给与曾经的幻想实现的可能。也正因为这一点，即便Galaxy Fold不具备5G能力，又异常的昂贵，但我仍然愿意给它的问世予以肯定，毫无疑问，它势必将为我们翻开未来的新篇章。

而对于普通用户来说，也许再等等，更多的“Galaxy Fold”们必定会让一切变得不一样。