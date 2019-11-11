Pixel 4让人失望，谷歌犯了这么几个错误

千呼万唤，Pixel 4和Pixel 4 XL手机终于开始销售，当消费者拿到手机时，一盆冷水浇了下来。

我们听到无数抱怨声：边框真丑！起步就要799美元！没有指纹识别！面部识别不好！电池容量不够……上帝的声音就是“正确的”声音，谷歌这一次犯了错，错得还很严重。

难怪有人怀疑，明年推出Pixel 5时，恐怕情况也不会好转，谷歌造手机纯粹是为了乐趣，它并不指望能将手机变成“赚钱机器”。

其实Pixel 4并不算糟糕，只是离粉丝的预期很遥远。到底谷歌犯了什么错？我们来总结一下。

在开始之前，我们先要复习一下：Pixel 4和Pixel 4 XL都装备骁龙 855 芯片，运行内存都是6GB，机身内存起步都是64GB；二者的屏幕不同，Pixel 4配备5.7英寸OLED屏幕，Pixel 4的屏幕却是6.3英寸；Pixel 4的电池容量是2800毫安，Pixel 4 XL大一些，3700毫安。

当我们讨论速度、内存问题时，Pixel 4和XL基本都一样，如果是续航问题，那就要特殊情况特殊对待了。

让我们正式开始吧：

价格太高了

谷歌Pixel 4 6+64GB售价799美元（约5656元）、6+128GB售价899美元（约6364元）；Pixel 4 XL 6+64GB售价899美元（约6364元）、6+128GB售价999美元（约7072元）。Pixel 4和Pixel 3的起步价是一样的，虽没有涨价，但大家普遍认为Pixel 4性价比并不高。

实际上Pixel 4的售价和Galaxy S10差不多，但是Pixel内存速度更慢、电池更小、RAM更小、摄像头更少、不支持Wi-Fi 6。一加7T比Pixel 4更加高端，但价格低300美元。

幸好，谷歌从睡梦中觉醒了！马上“黑色星期五”就会到来，谷歌Pixel 4和Pixel 4 XL打折促销，优惠400美元。刚刚上市2周就打折，降幅如此之大，难道不是定价太高吗？

续航时间难以让人满意

将Pixel 4 XL的所有默认设置打开，也就是说激活Motion Sense、启用轻色主题、打开Always ON功能，你会发现电池电量每过几分钟就会掉一截！

关闭Motion Sense，换用黑暗模式，禁用Always ON功能，屏幕运行时间延长20%。CNET测试者从早上6点使用手机，到下午8点电量耗光，屏幕运行时间约为4小时，不算很好。

还有一点要注意：Pixel 4 XL的电池只有3700毫安，但相同等级的其它旗舰手机一般都有4000毫安。

Pixel 4 XL配备90Hz屏幕，它会根据用户使用情况自动调整刷新率，屏幕很好，浏览App和网页时更加流畅。可惜，如果你调整设定，完全启用90Hz功能，一直使用，屏幕运行时间将会缩短到2-3小时。

对于Pixel 4手机，有人说如果关闭所有新功能，续航还不错！如果你很重视续航时间，这可能是唯一的选择。

没有超广角摄像头

Pixel 3的主摄像头的确出类拔萃，在今年的Pixel 4 XL手机上，谷歌添加一个后置摄像头。Pixel 4 XL有两个后置摄像头：1220万像素f/1.7 28mm广角摄像头，1600万像素f/2.4 45mm长焦镜头（支持光学变焦）。

对手是怎样做的呢？它们都装备3个后置摄像头，当中包括一个超广角摄像头。无论是夜间模式、图像处理、机器学习……对手都已经追上谷歌。简言之，谷歌摄像头的优势已经没有了。

有了超广角摄像头，拍出的照片的确会好很多，谷歌应该迎合潮流。

机身内存太小

基本款Pixel 4要799美元，而且机身内存只有64GB。2017年推出的Pixel 2、2018年推出的Pixel 3入门版本也只有64GB内存。

太让人失望！其实苹果也一样让人伤心，有的Pro版iPhone居然内存只有64GB，配得上“Pro”这个高尚的称呼吗？从2017年的iPhone 8和iPhone X开始，iPhone的起步机身内存容量提升到64GB，之后没有变过。

总之，不论是Pixel还是iPhone，在过去3代产品中起步机身内存的容量都是64GB。

64GB内存与128GB内存的成本只差20美元，但iPhone 11（64GB）与iPhone 11（128GB）的价格差了500元（人民币）。

真替谷歌惋惜，它本来可以做得比苹果更好。

速度不够快

当初推出Pixel 3推出时，谷歌犯过错：速度不够快、内存管理糟糕；最近推出的Pixel 4犯了同样的错误。这个错误很严重，用户不高兴！将Pixel 4和iPhone 11 Pro测试，不难发现Pixel 4的性能全面落后。

测试是这样进行的：将iPhone 11 Pro和Pixel 4 XL拿出来，让它们打开同一组App，分别打开2次。第一次打开是想测试手机加载所有App的速度，第二次是想看看手机从运行内存调用程序时有多快。

Pixel装备骁龙855处理器，运行内存6GB，照理说应该很快。可惜，测试发现它追不上新苹果手机。完成整个测试时，Pixel 4比iPhone慢30秒，去年的Pixel 3慢1分钟，今天谷歌进步了，但仍然让人失望。现在我们只能希望Pixel 5能追上苹果了。

的确，Pixel 4可以快速打开App，处理各种任务，速度不慢，只是在第一阶段测试时比iPhone慢。当Pixel 4从内存调用App时，虽然运行内存有6GB，但速度还是比不上iPhone。

耐弯折能力并非顶级

在6级莫氏硬度刮痕测试中，Pixel 4前面板玻璃无法抵挡，会留下痕迹，如果是7级测试，会留下大量伤痕，这样的表现还算正常。

然后进入弯折测试，从正面施加压力，让手机弯折，Pixel 4 XL的边缘会裂开，靠近摄像头一端会先断。为什么这样呢？可能是因为油漆下面藏有天线条，弯折时容易从天线处断裂。

有一点值得高兴：即使边框裂开，手机仍能正常运行，屏幕也没有损坏！

Motion Sense不实用

Motion Sense隔空手势功能并不实用，之前已经有许多厂商尝试过，都不实用。大多隔空手势功能都用前置摄像头感知手势，它会消耗一定的硬件资源。在Pixel 4上，谷歌加入Soli芯片，因此Motion Sense相比其它隔空手势功能更经济、更高效，但它仍然不实用。

另外，不是每个地区的用户都能使用Motion Sense，因为启用功能需要获得当地许可。还有，只有支持Motion Sense的App才能使用该功能，谷歌并没有向第三方开发者开放API，所以目前支持Motion Sense的App还很少。

面部解锁不完美

Pixel 4手机没有指纹解锁，只有面部识别。BBC发现用户闭着眼睛也能解锁手机，不是很安全。当某人睡觉或者死亡，其它人也可以拿起手机并解锁。

谷歌说这个问题不是Bug，公司有意这样设计的；另外，Face Unlock达到了安全标准，即使用戴着面具也无法进入设备。尽管如此，谷歌还是承诺会尽快修复问题，并说未来面部识别会进一步优化。

结语

相比Pixel 3 XL，新旗舰Pixel 4 XL进步不算巨大。最大的问题还是价格。如果你喜欢iOS，iPhone 11起步699美元，Pixel 4 XL 6+64GB售价899美元，你可以选择iPhone 11。如果你是Android粉丝，可以看看一加7T，也可以看看华为、Vivo或者小米的手机。

即使是小号Pixel 4，也不值得推荐。当然，这是在降价之前，现在优惠400美元，那就另当别论了。促销是暂时的，还是永久的？只有美国受益，还是全球都优惠？目前还没有答案。