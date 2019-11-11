内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>网络

天猫双11手机家电破亿国货品牌占比近8成

2019-11-11 17:47:12来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家11月11日消息 根据天猫官方的消息，天猫双11开场10分钟，小米洗手机成交额超过去年全天，戴森两款吸尘器成交过万件，9个小时，天猫双11扫地机器人卖出40万台。

受智能家居及5G手机爆发带动，天猫双11开场10余分钟，手机、家电就打破去年首小时成交额。1小时内，美的、苹果、海尔、格力、华为、小米、戴森等25个消费电子品牌进入“亿元俱乐部”，其中值得一提的是，国货品牌集体爆发，在破亿品牌中占比近8成

5G手机也大受欢迎。主打5G新品的华为官方旗舰店1小时19分钟成交额冲破10亿大关。开场1小时，5G手机在手机成交排行榜TOP10中占据两席。天猫双11期间，5G手机搜索量达近1000万。

天猫双11也让全球品牌获得年度最大增长。11月11日0点刚过10分钟，戴森吸尘器成交额就超过去年全天，苹果官方旗舰店成交更是去年全天的7倍。SKG颈椎按摩器在15分钟内卖了1万台。80后童年记忆里的背背佳重出江湖，两款产品35分钟内销量破万件。

• 天猫、京东、苏宁双11主会场

平台11.11重点内容入口
天猫超级红包最高1111元无门槛、可叠加点此
京东主会场百亿补贴1元最高抵1111元点此
苏宁主会场百亿补贴
抢最高1111元神券点此
分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：天猫双11

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有