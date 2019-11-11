天猫双11手机家电破亿国货品牌占比近8成

IT之家11月11日消息 根据天猫官方的消息，天猫双11开场10分钟，小米洗手机成交额超过去年全天，戴森两款吸尘器成交过万件，9个小时，天猫双11扫地机器人卖出40万台。

受智能家居及5G手机爆发带动，天猫双11开场10余分钟，手机、家电就打破去年首小时成交额。1小时内，美的、苹果、海尔、格力、华为、小米、戴森等25个消费电子品牌进入“亿元俱乐部”，其中值得一提的是，国货品牌集体爆发，在破亿品牌中占比近8成。

5G手机也大受欢迎。主打5G新品的华为官方旗舰店1小时19分钟成交额冲破10亿大关。开场1小时，5G手机在手机成交排行榜TOP10中占据两席。天猫双11期间，5G手机搜索量达近1000万。

天猫双11也让全球品牌获得年度最大增长。11月11日0点刚过10分钟，戴森吸尘器成交额就超过去年全天，苹果官方旗舰店成交更是去年全天的7倍。SKG颈椎按摩器在15分钟内卖了1万台。80后童年记忆里的背背佳重出江湖，两款产品35分钟内销量破万件。

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