购物季到来，四款iPad该怎么选

目前苹果官网在售的iPad型号有四款，按售价由高至低排序的话，分别为2018款iPad Pro、第三代iPad Air、第五代iPad mini，以及第七代iPad。其中除了iPad Pro以外，另外三款均在今年获得过更新，近期可能是购买iPad最好的时间段。

之所以会下这样的定论，是因为根据苹果往年的产品发布周期规律，近期再次对iPad产品线进行更新的几率应该不大；即使传闻中苹果已经开始规划下一代iPad Pro，但年内发布的概率也及其低，倒是由于这一代iPad Pro已经发布了将近一年的原因，如今各大渠道商的价格也相比首发的价格出现了一定的优惠，作为消费者的我们能够有底气地喊出「晚买享折扣」的口号。

那么四款iPad中，最适合你的到底是哪一款？

iPad Pro

如果要选购目前市面上最能让你感受到「高端」二字的平板产品的话，iPad Pro应该是不二之选。

作为苹果「Pro」家族中的一员，最早诞生于2015年的iPad Pro作为当时屏幕最大的一款苹果平板（12.9英寸）横空出世，并在Apple Pencil、Smart Keyboard等配件的帮助下，首次以内容生产为主要定位，面向企业和教育市场。

库克在当时的发布会上表示，iPad对PC产业产生了颠覆，而关于iPad的未来在哪里？答案就是，当时发布的iPad Pro，这是史上最强大的iPad，最好的硬件、最好的设计和最新的软件。

经过三年的演进，去年推出的2018款iPad Pro从外观、产品定位等方面重新奠定了iPad Pro未来几年的形态。

你能想到的最先进的苹果技术几乎都能在2018款iPad Pro上找到，那个用了八年的「宽额头+宽下巴+Home键」的「果式三大金刚」已经被等宽边框+面容ID所取代，iPad从此步入了全面屏时代。

此外，以往iPad的圆润设计在2018款iPad Pro身上变为方正的棱角设计，整款产品像极了被拍扁的iPhone 5，机身的厚度也达到了极致的5.9毫米。

众多外观大改之下，iPad Pro是唯一一款让我上手了之后就舍不得放下的苹果产品。

当然除了最明显的外观变化以为，2018款iPad Pro还有以下亮点：

1. 11英寸、12.9英寸两个尺寸可选；

2.由于采用全面屏设计，所以整机体积实际上比前几代iPad Pro更小，一定程度上提高了便携性；

3.支持ProMotion自适应刷新率技术，屏幕观感更顺滑；

4.内置四扬声器系统，外放效果优于普通的双扬声器系统；

5. A12X是目前iPad上性能最强的芯片，多核性能比A12仿生芯片高出将近一倍；

6.采用USB-C接口，扩展性能更佳；

7.支持第二代Apple Pencil，采用磁吸方式充电；

iPad Air和iPad

iPad Air的定位稍低于iPad Pro，也因此缺失了一些iPad Pro独占的功能，例如ProMotion自适应刷新率技术、A12X仿生芯片、四扬声器系统、全面屏设计、面容ID、USB-C接口。

也因此，iPad Air的价格比iPad Pro更加亲民一些，但这款iPad仍然是那些因囊中羞涩而放弃购买iPad Pro的群体的最优选择。因为经过了年初的更新之后，目前在售的第三代iPad Air搭载了A12仿生芯片，性能比上一代iPad Air的A8X强上不少，而且屏幕也由「万年不变」的 9.7英寸升级到10.5英寸，更加适合进行多任务操作或者用来追剧。

相比之下，「基本款」的第七代iPad牺牲的东西就有点多了。

首先是屏幕，相比只阉割了「ProMotion自适应刷新率技术」的iPad Air，第七代iPad还砍掉了：

1.全层压显示屏；

2.抗反射涂层；

3.广色域显示(P3)；

4.原彩显示。

其中我个人觉得影响最大的是「全层压显示屏」的缺席。相比其他采用全贴合屏幕工艺的设计，当手指在第七代iPad上涂划时，一种「中空」的感觉尤为明显，远没有iPad Air或者iPad Pro的那种真实触摸屏幕的细腻触觉，简单来说就是塑料感明显。

此外，第七代iPad的处理器采用的是A10 Fusion，无论是单核还是多核性能均与A12仿生芯片有一定的差距。而这些也是售价降低之后，随之而来的妥协。

到底能不能接受这样的妥协，就要看你打算用这台iPad做什么了。如果是用它来追剧，或者在课堂当笔记本用，那么屏幕以及处理器的这点妥协，可能显得不那么重要；而如果你购买iPad的用途是用于内容生产，例如修图、处理不同文档、运行大型游戏，那么iPad Air或iPad Pro可能更为合适。

iPad mini

iPad mini是一款定位比较有趣的苹果平板，它反其道而行地搭载了一块并不大的7.9英寸屏幕，远不及如今在售的其他三款iPad，其中这三款的屏幕尺寸均突破了10英寸的大关。

作为区别于主打便携的手机，iPad在推出之初瞄准的便是手机和笔电之间的空隙，乔布斯曾经在发布初代iPad是说到过：「这种新产品（iPad）必须在重要应用（key points）上有良好的表现才能够被市场接受，甚至需要比智能手机或者笔电表现得更好才行。」

而iPad就是凭借着更大的屏幕、更强的续航，以及更强的性能成功地从手机和笔电之间开拓了一篇新天地。

但如今iPad mini反其道而行之的采用了一块「小屏幕」，这不是等于直接放弃了大屏幕的最大优势吗？起初我也是这么想的，但一段时间的体验后，这个想法便不攻自破了。

相比那些只能双手「捧」着的iPad，iPad mini的7.9英寸屏幕最大的变化便是能单手轻松握持，在横屏模式下，也能够握在手中的同时，通过虚拟键盘来完成文字输入。

而7.9英寸大小的屏幕在体验一些moba游戏时也占足优势。因为在那些动辄10英寸的iPad上，玩游戏时最常用的动作其实是「戳」，但在iPad mini玩moba或者fps类网游时，双手操作轮盘或者释放技能时更加自然和得心应手一些。

而在其他方面，iPad mini的表现也不算差。相比iPad mini 2到iPad mini 3微弱的改进，iPad mini 5的进步显然更大，全层压显示屏、抗反射涂层、A12处理器等特性基本与售价更高的iPad Air看齐，不到3000元的起售价，iPad mini 5拥有与iPhone XR（3GB RAM+A12芯片）相当的性能，虽然它的模具已经用了七年之久，但在同一价格线内，它所提供的功能和体验是其他平板产品所不能及的。

Wi-Fi版还是蜂窝版？

基本上，苹果官网在售的这几款iPad的蜂窝版均比Wi-Fi版贵上1000元左右，而这一千元到底值不值得掏，主要看你的需求。

随着Wi-Fi的普及，出门在外想找个用得上的无线网路也变得越来越简单，这也一定程度上也减弱了蜂窝版iPad的吸引力。

以我个人的体验来看的话，由于我的蜂窝版iPad Pro搭配的是一张「日租卡」，即不使用网络便不产生费用，所以iPad Pro上的蜂窝数据常年处于关闭状态，只是偶尔在出门遇到没有Wi-Fi的情况下才会开启。

虽然使用频率不高，但我觉得iPad的蜂窝功能是一个能给人「安全感」的功能，至于到底值不值为此多掏1000元，就要看你自己的「决心」了。

但iPad mini 5还是十分值得购买蜂窝版的。因为其小巧的体积比其他iPad更加便携，所以带出门的情况应该也比较多，这时碰上没有无线网络的情况自然也将增多，而蜂窝版则无需担心这一问题。

Apple Pencil和Smart Keyboard是必选配件吗？

不是的，但这两款配件能让你的iPad更加「完整」。

目前苹果官网在售的四款iPad均支持Apple Pencil，而除iPad mini以外的三款iPad也都支持Smart Keyboard，但这些配件的价格并不便宜，例如适用于第七代iPad和第三代iPad Air的智能键盘售价为1243元，而iPad Pro的键盘式智能双面夹甚至卖到1412元，这个价格甚至都能买一把不错的机械键盘。

但和普通的蓝牙键盘相比，苹果的这两款智能键盘胜在便携，虽然它的键入反馈可能还没有一把售价只要一半的机械键盘好，但在协调性以及便捷性方面是一骑绝尘的。

但如果你使用iPad的场景比较固定，那么智能键盘的性价比可能就比不上一把售价更低普通蓝牙键盘。

至于Apple Pencil，如果你是一位画师或者设计师，一支称手的Apple Pencil绝对能带给你最完整的iPad体验，配合上App Store上许多好用的画板应用，iPad应该会成为你手中最好用的绘画板。