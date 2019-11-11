京东物流宣布实现90%区县24小时达

11月11日晚间消息，在“11.11京东全球好物节”媒体开放日上，京东物流体验保障中心负责人周立方表示，今年双十一京东物流实现90%区县24小时达。

“此前我们在一二线城市，已经做到了几乎100%订单的24小时送达，随着千县万镇24小时达逐步推进，我们要推动全国范围内从下单到收货的24小时达成为常态，尤其是服务县镇及农村的广大消费者。”周立方说。

数据显示，11.11京东物流B2B业务货量同比增长超270%，冷链业务单量同比增长215%，个人快递业务同比增长近8倍，11.11当天云仓业务接收单量同比增长超过5倍。

周立方称，11.11期间，京东物流通过共生合作、共享平台和共建模式，带动百万物流人共同参与，还整合了2万余条陆铁空线路。京东物流还拿出3亿元，对一线仓储、分拣员工及快递员进行补贴与激励，共同服务11.11期间亿万消费者的购物需求。”

今年11.11，京东物流“京尊达”服务范围正式扩展至京东自营全部品类订单（大件、生鲜除外），配送单量同比增长超过100%。针对个人和企业的物品存储需要，京东物流旗下迷你仓服务产品“京小仓”11.11期间完成了北上广三座城市布局，为用户提供安全存储、上门取送、专业管理等一系列服务。此外，京东物流“快递到车”服务已经覆盖了全国246个城市的消费者。周立方还介绍，11月1日-10日，“京东服务+”线上整体订单同比增长超过300%，其中家电清洗服务单量同比去年增长695%，手机原厂换屏单量同比增长173%，电脑DIY装机服务单量同比增长560%，奢侈品箱包养护单量是去年的11倍，“越来越多的消费者关注商品购买后的长链服务，这也是消费升级的重要表现。”

绿色物流同样是今年11.11京东物流的关键词，周立方表示，“在11.11期间，通过仓内作业、循环包装、瘦身胶带、电子运单、绿色回收、绿色运配的应用，共减少超4万吨快递垃圾，其中封箱胶带瘦身超过1860万米，生鲜循环保温箱使用140万次，智能耗材推荐准确率达到96.5%以上。”

“经过历次大促的充分检验，无论是京东物流还是商家，应对11.11已经变得更加从容，物流成为消费者畅享11.11购物狂欢的基础保障。我们将继续携手合作伙伴，持续做好消费者和商家服务体验，共赢未来。”周立方说。