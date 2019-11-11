搭载自研麒麟 A1 芯片，华为 FreeBuds3 无线耳机体验

随着越来越多手机产品开始取消 3.5 毫米耳机接口，真无线耳机正在受到越多来多年轻人的青睐。相对传统有线耳机，真无线耳机的好处是显而易见的，摆脱了线缆的束缚之后，其不仅在使用便捷性上表现的更好，对移动设备的支持也相对更加丰富。

今天我们来聊一聊前段时间随 Mate30 系列一起发布的 HUAWEI FreeBuds3 无线耳机。作为华为第三代旗舰真无线耳机产品，这次它在音质、连接性、续航等多方面都做了提升，同时还带来了主动降噪功能。下面一起来了解下。

两种配色可选，支持无线快充

从大家一眼就能看到的外观说起。和很多同类产品一样，HUAWEI FreeBuds3 也配备有一个充电盒，整体采用了圆形设计，同时盒体表面做了亮面处理，摸上去手感非常细腻。

配色方面，除了我们手里拿到的陶瓷白版本，这次其还有碳晶黑版本可选。个人比较喜欢陶瓷白配色，看起来显得更淡雅一些。当然，好看与否是一件比较主观的事情，大家根据自己的喜好去选择就好。

充电口位于充电盒底部中央位置，采用了目前主流的 Type-C 接口，这也意味着它可以和大多数手机共用一个充电器，充电的时候比较方便。另外，充电口右侧其也设置有指示灯，你可以通过它来了解当前充电盒的充电状态。

值得一提的是，HUAWEI FreeBuds3 支持 2W 无线超级快充，不过需要充电器规格在 5V 500mA 以上。另外，你也可以利用支持反向充电功能的手机给耳机充电。

从我们的实际体验来看，除了 HUAWEI Mate20 Pro、P30 Pro、Mate30 Pro 等拥有反向充电功能的华为手机，其它拥有该功能的手机产品也同样适配。

续航部分，满电量状态下，HUAWEI FreeBuds3 耳机主体支持 4 小时的音乐播放时间，配合充电盒使用，可以支持 20 小时的音乐播放。不过影响续航表现的因素很多，每个人的使用习惯不同，具体续航时长也会有一定出入，大家作为参考就好。

为可穿戴设备所打造的麒麟 A1 芯片

重点来说下 HUAWEI FreeBuds3 上搭载的麒麟 A1 芯片。它是华为专门为可穿戴设备所研发的一颗芯片，集成了蓝牙处理单元、音频处理单元、应用处理器和独立的电源管理单元，重点强调了连接稳定性、抗干扰、低功耗、音频处理等方面的能力。



首先连接性部分，其采用了华为自研双通道同步传输技术（需要耳机和手机 HOTA 升级支持），简单来讲，就是耳机可以直接从手机端分别获得左右声道的信号，直接与手机进行通信，从而有效地规避了两只耳机之间的干扰问题，同时，这也使得它的传输功耗要比目前大多数真无线耳机上用到的传输方式来得更低，从另外一方面提升产品本身的续航能力。

至于真无线耳机产品一直为人所诟病的延迟问题，麒麟 A1 芯片采用了低时延算法，华为称，FreeBuds3 搭配 Mate30 系列手机一起使用的时候，延迟可以降低到 190ms。当然，这个延迟依旧要比有线耳机稍稍高一些，但就实际游戏体验来看，基本已经能够做到「音画同步」，整体表现还是不错的。



除了以上我们提到的这些，麒麟 A1 芯片集成了 356MHz 的高性能音频处理单元，可以实时处理高保真音频，配合实时通话降噪算法，能够带来令人满意的音乐播放以及通话效果。

半入耳主动降噪，不错的声音表现

目前市面上支持主动降噪的真无线耳机有很多，但大部分为入耳式设计，HUAWEI FreeBuds3 最大的不同之处在于其采用了不多见的半开放式设计。

对比来看，入耳式耳机的优点在于人耳内的声音相对外界环境音更加稳定，噪音处理起来也要相对更容易一些，不过会出现诸如「听诊器效应」等诸多问题；半入耳式的优点是长期佩戴更舒服，但想要实现更好的噪音控制难度比较大。

回归到 HUAWEI FreeBuds3 上。它的整体降噪思路和其它降噪耳机大致一样，通过耳机上的两个麦克来收集环境噪声，然后把收集到的环境噪声经由降噪算法进行处理生成「负向」声波，再将负向环境噪声与外界的正向环境噪声抵消，来保留正常音源。

原理比较易于理解，但想要获得比较理想的降噪效果其实是非常难的一件事情。根据官方介绍，这次华为针对不同耳道形状以及日常高频场景下的噪音数据做了算法优化和数据训练。从我们的实际体验来看，在地铁列车里，开启主动降噪之后，可以明显感觉到安静很多。

操作方式上，默认情况下，你可以双击左耳来开启降噪，当然，也可以根据自己的需要，在华为智慧生活 app 里自定义触控。哦对了，它的降噪效果同样支持自主调节，并且正常情况下只需要首次使用时调节，这一点还是比较方便的。

最后，音质表现方面，HUAWEI FreeBuds3 采用了 14mm 动圈，同时振膜球顶选用了铝镁合金+PU 悬边材料，结合能够更好收束声音的「海豚声腔仿生」设计，使得其三频衔接比较自然，不过个人而言，其中低频表现要更好一些。

1199 元，一款综合表现令人满意的真无线耳机

总结来看，它在有着不错音质表现的基础上，也同时强调了产品本身的续航能力以及连接性。另外主动降噪方面，如果不过分追求「静音」，它完全可以满足的你正常使用需要。

HUAWEI FreeBuds3 的价格为 1199 元，目前已经在华为官方商城以及京东商城等第三方电商平台正式开售，想要入手真无线耳机的朋友可以考虑下。